◉ Noticias de Chivas hoy 18 de mayo: Lo que está en contra de Ricardo Cadena; Amaury Vergara evitó la salida de Alexis Vega; Jesús Molina no tomó vacaciones

Las Chivas de Guadalajara consiguieron la noche del domingo un empate 1-1 con Atlas en el Estadio Jalisco, gracias a un gol de su estelar delantero José Juan Macías, durante el partido de vuelta del Clásico Tapatío de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2022 Grita México de Liga MX y quedó eliminado al caer 3-2 en el marcador global de la serie, lo que generó repercusión en la prensa deportiva nacional.

El Rebaño Sagrado culminó su participación en este Clausura 2022 del futbol mexicano y comenzará un proceso de reestructuración en el mercado de pases para el próximo Apertura 2022, en el que deberán decidir -en principio- el encargado del banquillo tras las condiciones impuestas al interinato de Ricardo Cadena y que no fueron alcanzadas. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes en el entorno rojiblanco.

Complicado que Ricardo Cadena siga en Chivas

La situación está muy cuesta arriba para el entrenador rojiblanco, ya que las decisiones que han tomado con anterioridad en la directiva de Chivas no permiten confiar del todo en la capacidad de Ricardo Cadena, a pesar de que ya demostró sus cualidades como DT. Según el periodista Héctor Huerta, Ricardo Peláez no quiere que siga Cadena ante los malos resultados que cosechó Marcelo Leaño el torneo anterior por no tener la experiencia suficiente.

Imago 7

Amaury Vergara evitó salida de Alexis Vega

El presidente de Chivas tuvo que desenredar el panorama para que Alexis Vega no se fuera gratis del Rebaño, pues la dirigencia comandada por Ricardo Peláez ni los agentes del delantero pudieron llegar a un acuerdo después de nueve meses, por tal motivo el Gru se reunió con el dueño para darle solución al problema y a su vez concretar uno de los acuerdos más importantes para que el goleador siguiera hasta el 2024.

Imago 7

Jesús Molina no tomó vacaciones en Guadalajara

El mediocampista fue operado en febrero pasado de la rodilla y con ello su recuperación le llevará mas de siete meses para regresar a las canchas, por ello decidió seguir con su rehabilitación en Verde Valle antes que pensar en vacaciones como lo han hecho todos los integrantes de la plantilla, quienes volverán los primeros días de junio para realizarse los exámenes médicos y arrancar con la Pretemporada.

Instagram

