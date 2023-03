El exdelantero de las Chivas de Guadalajara y del club América, Oribe Peralta, finalmente tomó partido en el intenso debate que se ha generado toda esta semana y que había evitado por completo, hasta que este miércoles reveló en una entrevista exclusiva cuál es su favorito para imponerse el sábado en el Estadio Akron, durante la edición 185 del Clásico Nacional en la Liga MX y correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Clausura 2023.

El mal recordado exatacante del Rebaño Sagrado platicó en exclusiva este miércoles con W Radio Deportes y reveló varias cositas, entre ellas su favorito para ganar el Clásico de México del sábado en el Gigante de Zapopan y advirtió que "va a ser un partido atractivo, donde para mi gusto América necesita más los tres puntos y conforme a lo realizado en el partido pasado contra Tigres, creo que van a seguir por ese mismo tenor".

El Cepillo Peralta, durante su intervención, se refirió al Guadalajara y reconoció que "a lo largo del torneo, Chivas ha sido un equipo constante, no tan vistoso a mi parecer, pero sí consiguiendo los goles necesarios, para concretar los puntos que lleva hasta el momento". Al ser consultado en primera instancia sobre quién ganará el sábado, salió al paso al señalar que "la gente es la que tiene que dar una idea de quién quiera que gane. Yo dije que desde que me retiré volví a ser aficionado y me volví aficionado del Santos, que son los partidos que más sigo".

El Hermoso, con una pasantía para el olvido por Verde Valle, reconoció en cuanto al partido del sábado que "cuando los dos equipos andan bien, muestran un nivel de futbol interesante, aunque todos los clásicos son diferentes, puede ser que los dos anden bien y no ocurra nada vistoso, puede pasar cualquier cosa". Sobre lo que vivió en Guadalajara, aseveró que "lo más complicado de todo fue el hecho de no jugar, porque uno necesita esa constancia, pero no jugaba y era entendible. Ahora viéndolo a la distancia, que cada equipo tiene sus objetivos y para los que estaban en ese momento como entrenadores y directivos el hecho que yo jugara no era una prioridad, no estaba en sus planes".

Peralta, durante su conversación vía telefónica con W Radio Deportes, reveló que "me gustan las Chivas de Pauno. Creo que tienen un estilo interesante, europeo, que le ha funcionado con los jugadores que tiene obviamente y se nota un equipo trabajado". Aunque en cuanto a la pelea por el título, advirtió que "aún falta muchísimo y aparte sabemos que realmente no importa mucho como te desempeñes a lo largo del torneo, si no estas bien en los partidos importantes que son los de la liguilla, no sirve de mucho todo lo que hayas hecho en el torneo". Antes de finalizar soltó prenda y confesó: "¿Mi pronóstico? Gana el América".

