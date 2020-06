Oribe Peralta recuerda su traspaso a Chivas de Guadalajara a un año de ser presentado en el Estadio Akron

Oribe Peralta, delantero de las Chivas de Guadalajara, cumple este viernes 19 de junio exactamente un año de su presentación oficial como integrante del plantel rojiblanco, una transacción que sorprendió a todo el futbol mexicano, hasta al propio ariete, quien aseguró en una entrevista con la cadena TUDN que realmente no esperaba que se diera su pase a la institución tapatía y relató cómo fue todo el proceso de su polémico traspaso.

El veterano atacante del Rebaño Sagrado, ya con 36 años de edad, se convirtió el año pasado en uno de los fichajes más polémicos e inesperados en los últimos tiempos de la Liga MX, quien después de cinco años como pieza clave del club América anunció por medio de sus redes sociales su traspaso definitivo al acérrimo rival de las Águilas: Chivas.

Esta fue la primera imagen de Peralta entrenando en Verde Valle (Chivas)

El "Cepillo" Peralta, durante una entrevista ofrecida hace unos días con la cadena TUDN, reveló que dicho cambio entre las organizaciones más ganadoras de la nación fue una sorpresa hasta para él al confesar que "la verdad, no me lo esperaba. Fue una decisión que vino a reestablecer todo lo que había a mi alrededor. He apreciado las cosas que ya tenía. Todos a mi alrededor me hicieron saber que si tomaba la decisión, ellos iban a estar detrás de mí para respaldarme".

El experimentado goleador fue presentado el 19 de junio de 2019 en la sala de conferencias del Estadio Akron, la última adquisición del Club Deportivo Guadalajara para ese Clausura con Tomás Boy como entrenador y el último intercambio que realizó la directiva tapatía con sus eternos rivales del América antes que asumiera el mando Amaury Vergara, para despedir al entonces director general José Luis Higuera, responsable de esa transacción, y anunciar además que no se efectuarían más transferencias con los azulcremas para respetar la historia de rivalidad entre ambas instituciones.

Peralta, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 bajo el mando de Luis Fernando Tena, confesó a TUDN que en el redíl "he encontrado un grupo muy unido, los chavos son muy profesionales, siempre buscan dar su máximo. Hay jóvenes que tienen ese don de liderazgo. Lo hacen a través del ejemplo, que es como realmente consiguen influenciar a las personas. Hay que ser coherente con lo que dices con lo que haces".