El ex guardameta rojiblanco no se quedó callado ante los comentarios de Ochoa tras el triunfo sobre Panamá 1-0.

Oswaldo Sánchez dejó de ser mediático en el mundo de la televisión como analista, al menos comparado con lo que fue como futbolista y portero de las Chivas de Guadalajara, pero si hay alguien a quien no le cayeron para nada bien sus comentarios fue al portero de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa, quien le pidió tener mayor mesura cuando haga sus comentarios sobre el funcionamiento del Tri en esta Eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar.

Está más que comprobado que la piel de los futbolistas se vuelve cada vez más delgada cuando los resultados no son los esperados dentro de la cancha, por tal motivo el guardameta del Tricolor manifestó su desacuerdo con los puntos de vista del ex arquero campeón con el Rebaño Sagrado en el 2006, ya que en plena entrevista con TUDN argumentó que a muchos ex futbolistas se les olvida que las eliminatorias no son tan sencillas.

“Tata es la cabeza de este grupo, es el líder que nos va a llevar a Qatar. Entonces creo que tiene un excelente grupo, excelentes jugadores y hay que calificar. Ahora resulta que todos los partidos son fáciles, ganar fuera es sencillo para todos y las cosas no son así, lo sabe la gente que trabaja con ustedes, a veces se les olvida lo que vivieron acá y cómo la pasaron acá”, esto en alusión a los argumentos de Sánchez Ibarra, Rafael Márquez y Moisés Muñoz.

Pero la respuesta no se hizo esperar por parte del mundialista mexicano oriundo de Guadalajara, quien le dejó claro a Paco Memo que ellos están en las transmisiones para explicarle al público lo que ven dentro de la cancha y no para echarle porras a la Selección Mexicana que apenas pudo ganarle 1-0 Panamá con un penalti polémico que cobró de buena forma Raúl Jiménez.

“Ahora, hay una realidad, el primer tiempo desastroso y hay que decirlo, aunque a muchos jugadores les duela estamos aquí para analizar y no para echar porras. También sufrimos de vez en cuando, tenemos la experiencia de haber sido mundialistas pero no estamos para echar porras innecesarias, tenemos que ser exigentes cuando las cosas no salen. Cuando eres jugador te sientes atacado”, comentó San Oswaldo en la emisión de Línea de 4.