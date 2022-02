El delantero mexicano José Juan Macías volverá de manera oficial a las Chivas de Guadalajara para el Torneo Clausura 2022, por ello reconoció que le faltó fogueo antes de tomar la decisión de marcharse a España con el Getafe, según declaraciones del dueño de Grupo Pachuca, Jesús Martínez.

De manera anticipada JJ regresará al futbol mexicano, pues el préstamo con el equipo Azulón estaba pactado por un año, pero el Rebaño Sagrado mediante un comunicado agradeció la seriedad del cuadro ibérico para dar por terminada la relación laboral con el artillero mexicano, quien en algún momento aceptó las consecuencias de su decisión.

Macías apenas tuvo actividad con el Getafe donde jugó poco más de 200 minutos en ocho partidos donde no pudo marcar un solo gol y desde noviembre no ve actividad en un duelo oficial que se dio en la Copa del Rey, mientras que en LaLiga jugó por última vez en octubre, lo cual fue una clara muestra de las pocas oportunidades que recibió, aunque el dirigente ventiló que JJ Macías también aceptó sus errores.

“Otro que está muy preparado, pero se fue muy chavo y yo se lo dije al papá. No era momento que se fuera, pero también nosotros debemos de ser muy respetuosos Eugenio Pizzuto, si este muchacho hubiera estados con nosotros 2 o 3 años más, como ahora el mismo Macías, que hace poco hable con él y me dijo: ‘que razón tenía usted presidente de que tenía que seguir fogueándome y después irme a otro nivel de equipo’”, comentó Martínez en el postcast Dueños de la Pelota.

Cambian número de Macías para jugar en Liga MX

La noche de este miércoles Guadalajara publicó un comunicado para aclarar que el regreso de JJ se dará la siguiente semana para integrarse al plantel en busca de ganarse un lugar en la plantilla dirigida por Marcelo Leaño: "José Juan se integrará al trabajo del Primer Equipo la próxima semana y buscará ganarse un lugar en el plantel, con base en el esfuerzo, dedicación y persistencia que le caracteriza, todo por el bien colectivo de Chivas”.