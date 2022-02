Las opiniones están divididas pero la realidad es una. El capitán del Club Guadalajara, Jesús Molina entró en el debate con el comunicador Gerardo Velázquez de León, quien considera que el atacante José Juan Macías regresará a la Liga MX para este Torneo Clausura 2022 después de haber fracasado en su intento por jugar en Europa con el Getafe.

A través de Twitter, el periodista de TV Azteca publicó una imagen del artillero de 22 años asegurando que después de “fracasar con Getafe Chivas ya registró a JJ Macias”, a lo cual recibió la respuesta del centrocampista para emitir su punto de vista haciendo evidente su defensa al paso del delantero por el balompié del viejo continente que solo duró seis meses.

“Con todo respeto @gvlo2008 no me parece fracaso, al contrario, el que un jugador busque trascender y no quedarse en su zona de confort es de aplaudirse, más jugadores así!! Fracaso si no lo hubiera intentado, todo es aprendizaje! Si llega a @chivas nos será de gran aporte! Saludos”, fue lo que publicó Molina sin el afán de generar más polémica por un tema que está en boca de todo el gremio futbolístico nacional.

Chivas anunció el regreso de Macías para el Clausura 2022

La noche del miércoles Guadalajara lanzó un comunicado para explicar las razones por las que Macías no seguirá buscando equipo en Europa, pues llegó a un acuerdo con la dirigencia rojiblanca para ponerse a las órdenes del técnico Marcelo Leaño y seguir sumando experiencia en su carrera tratando de contribuir con su talento a los objetivos colectivos de la institución.

"Más allá de que Chivas tuvo algunos acercamientos de diversos equipos del extranjero, se tomó la decisión en conjunto con Macías de volver a casa para reinventarse y así fortalecer las bases de sus próximos años como futbolista profesional”, fue parte de lo que publicó el club tapatío en su página oficial.