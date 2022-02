Para esta nueva campaña el Club Guadalajara debe cumplir con la misión de resarcir los errores del pasado reciente y en estos primeros duelos del Torneo Clausura 2022 apenas han sumado cuatro puntos de nueve disponibles, producto de un triunfo, una derrota y un empate, por lo que esta Fecha FIFA les servirá para pulir detalles de cara a la Jornada 4 ante Juárez FC.

José Juan Macías se niega a jugar con Chivas

El atacante mexicano fue registrado con el Rebaño Sagrado, pero sigue contemplando alguna posibilidad de mantenerse en el futbol de Europa, por ello no piensa en ser parte del plantel que dirige Marcelo Leaño para el Clausura 2022. El goleador apenas vio actividad en ocho partidos con el cuadro Azulón.

Ángel Zaldívar defiende a JJ Macías

El delantero de Guadalajara resaltó la entereza y el deseo de JJ de jugar en el viejo continente, por lo cual aseguró que si él hubiera tenido la oportunidad de probar fortuna fuera de México también lo hubiera hecho, con lo cual indicó que se le debería reconocer a Macías en lugar de criticarlo.

Luis Olivas recuerda su paso por España

El defensor del Rebaño, Luis Olivas fue parte del podcast de Jesús Angulo y recordó su paso por el futbol ibérico donde estuvo con el modesto Tudelano de España de la Tercera División, sin embargo consideró que le fue bien porque tuvo la oportunidad de disputar la Copa del Rey.

Alejandro Mayorga culpa a Chivas

El defensor consideró que su paso por Chivas no fue todo lo que esperaba. En una entrevista de este martes 1 de febrero, el lateral aseguró que la falta de minutos con el Rebaño fue determinante para que Jaime Lozano no lo incluyera en la lista de México para los Juegos Olimpicos Tokio 2021: “Tenía toda la intención de tener regularidad, pero los procesos son diferentes para cada jugador; al regresar a Chivas me faltaron minutos para buscar los Olímpicos, estuve en el Preolímpico y un poco en el proceso final, pero en la última lista me quedé fuera. No sé cuál haya sido el motivo, pero llegó a afectar un poco”.