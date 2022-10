La reestructuración de toda la institución de Chivas mantiene sumamente ilusionado al presidente del Rebaño, Amaury Vergara, quien está dispuesto a brindarle todas las herramientas necesarias a su nuevo Director Deportivo, Fernando Hierro, incluyendo refuerzos para el próximo Clausura 2023.

“La respuesta rotunda es sí, sí vamos a buscar refuerzos. ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿El perfil? Esa es chamba de Fernando. Pero por supuesto que hay cosas que debemos reforzar y vamos a buscar refuerzos para el próximo torneo (…) con talento en casa; sin embargo, en Chivas por su tamaño, por su tradición y ser un equipo que requiere tener a los mejores jugadores mexicanos en su plantel, tenemos que estar constantemente en búsqueda de otros jugadores que puedan estar en otros clubes para que vengan a Chivas”, reveló el líder del Guadalajara en charla con TUDN.

Sin embargo, Amauy dejó en claro que el ser jugadores que hayan brillado en otras escuadras no es garantía que puedan arribar al chiverío, ya que para que haya negociaciones por un futbolista es necesario que entienda la magnitud de una institución como la rojiblanca y sobre todo, que la institución con la que se negocie no busque aprovecharse del conjunto de la Perla de Occidente.

“Pero algo que es bien importante y es un factor fundamental es que las operaciones sean justas, que el equipo con el que hacemos la operación verdaderamente ponga de su parte para que haya una transacción adecuada. Definitivamente a Chivas le venden más caro, pero a veces con deseo de querer afectar en ese sentido.

“Para mí es importante que el jugador quiera venir a Chivas, si el jugador no está en sintonía con lo que es Chivas, con lo importante que es este escudo, lo que significa, cómo tiene que jugar los partidos, no es un perfil para Chivas, no importa que sea muy bueno en otro equipo. Es trabajo también de Fernando que esos jugadores vengan motivados y vengan queriendo a Chivas. Y lo más importante es que cualquier jugador que venga, no le quite un puesto a un talento que se viene formando en casa”, concluyó Vergara.

