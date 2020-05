"Pocho" Guzmán confía en que prueba B saldrá negativa y resolverá su caso de dopaje para volver a Chivas

Víctor Guzmán, ex mediocampista de las Chivas de Guadalajara y devuelto al club Pachuca al revelarse su escándalo de supuesto dopaje en enero pasado, ha sido el protagonista de una de las novelas más seguidas por los medios deportivos en México y actualmente confía en limpiar su imagen con el resultado de la Prueba B, por lo que se mantiene a la espera del pronunciamiento de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) sobre su particular caso.

La prensa especializada, durante el mes de abril, especuló que la Prueba B del analítico del volante tapatío sería negativa, por lo que podría volver a jugar al futbol sin problemas, una vez se reanude la actividad tras la vigente suspensión por la pandemia del coronavirus o Covid-19 en México. La FIFA informó que para sus registros, sigue inhabilitado hasta que la FMF envíe nuevos informes sobre el caso, mientras tanto, sostiene su decisión que no pueda tener participación en ninguna liga afiliada a la organización mundial hasta su resolución.

El volante tapatío regresaría en principio a Chivas, según su agente

El "Pocho" Guzmán y su equipo de trabajo se encuentran a la espera que la Federación anuncie los resultados de la prueba B de su muestra, aunque hay confianza de salir bien librado, así lo adelantó su representante Matías Bunge, en platica con la cadena Espn, al señalar que "los trámites burocráticos se vieron un poco demorados por la pandemia, todo se estuvo retrasando, se estaba analizando su situación pero no sé el resultado final. Hace unos días que no hablo con el abogado, pero nos había comentado que no había avances en este caso en particular, pero se está trabajando y esperamos que en breve podamos tener noticias al respecto y poder trabajar en función de eso, pero somos optimistas de qué se va a resolver en breve".

Your browser does not support iframes.

Bunge, inclusive, confía en que de darse una resolución favorable para el jugador, pueda volver al Guadalajara o irse a Europa al reconocer que "Víctor (Guzmán) claramente tiene esa misión y en el pasado, también se le relacionó con varios equipos europeos, incluso una de las primeras cosas que dijo Amaury Vergara cuando Víctor llegó a Chivas es que le iba a dar la oportunidad de salir si llegaba una oferta en concreto, por lo cual había mucha disposición de ambas partes para poder hacerlo. Él tiene esa ambición y sabe que solucionado todo esto retomará el nivel y trabajará para poder cumplir su sueño".

El representante del "Pocho" Guzmán agregó que el volante se mantiene entrenando y con ganas de limpiar su imagen en la cancha al advertir que "al final de cuentas, eso es lo que él más quiere, poder volver al campo, demostrar lo que él es como jugador y que se hable de él por lo que hace dentro del campo y no por todo esto que pasó fuera de la cancha" y reiteró que "somos optimistas que esto se resuelva en breve y que se va a resolver de manera favorable para que Víctor pueda seguir su carrera porque es un tipo sumamente talentoso".