Liga MX confirma inhabilitación de Víctor Guzmán

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, confirmó este lunes que el mediocampista Víctor Guzmán, uno de los ocho refuerzos de las Chivas de Guadalajara para este Torneo Clausura 2020, habría dado positivo en una prueba de dopaje en el pasado Apertura 2019, cuando formaba parte del plantel de Pachuca, y aseguró que ha sido inhabilitado para jugar a la espera de su posterior sanción por este caso.

El Rebaño Sagrado, que se impuso el sábado 2-0 sobre FC Juárez en el Estadio Akron durante la primera jornada del campeonato con goles de Alexis Vega y José Juan Macías, comenzó este lunes su preparación en la ciudad deportiva de Verde Valle para visitar a los Tuzos en el Estadio Hidalgo, duelo correspondiente a la segunda fecha del certamen.

El "Pocho" Guzmán, quien regresó al club tapatío en que se formó al ser traspasado desde los hidalguenses, fue apartado el viernes del plantel sin un anuncio oficial previo, se perdió el debut triunfal de los rojiblancos sobre los Bravos y ha generado cualquier cantidad de especulaciones y rumores a su alrededor, lo que tampoco ha sido aclarado por la organización y que vino a esclarecer el mandamás del circuito mexicano.

¿Qué dijo Victor Guzmán sobre las drogas cuando llegó a Chivas? ��



Aquí la respuesta... ����https://t.co/IWnMPWSF3Z — MedioTiempo (@mediotiempo) January 13, 2020

Bonilla, en entrevista con la cadena azteca TUDN, aseguró que "esta semana pasada recibimos el reporte del laboratorio oficial de la WADA (Agencia Mundial Antidopaje, por sus siglas en inglés), a través del comité nacional antidopaje, que a su vez lo primero que hicieron fue notificar al jugador y posteriormente a nosotros y a los clubes y hasta ahí va la situación. Es un resultado adverso, que todavía no determina si es positivo o no el exámen que se le practicó al jugador".

El presidente de la Liga MX advirtió que "ahora el jugador tendrá que presentar ante el comité nacional antidopaje los argumentos que a su derecho convengan. El jugador tendrá la oportunidad también de determinar que se haga una muestra B o no lo desea y una vez que todo el procedimiento se lleve a cabo, se procederá por parte de la autoridad responsable, que es el comité nacional antidopaje, de determinar lo conducente. en tanto no se defina la situación, el jugador no puede practicar deporte con ningún club, ni siquiera puede presentarse a entrenar".