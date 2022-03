La noche del lunes se realizó una misa en el Estadio Jalisco en homenaje a los seguidores del Atlas que fueron afectados por los hechos violentos que se presentaron el sábado anterior en La Corregidora de Querétaro que dejó más de una veintena de lesionados, en un partido por la Jornada 9 del Torneo Clausura 2022, por ello varios aficionados de Chivas de Guadalajara mostraron su solidaridad dejando de lado cualquier rivalidad deportiva.

Desde el fin de semana anterior público del Rebaño Sagrado se hizo presente en el inmueble de la Avenida Independencia para mostrar su solidaridad a los heridos en la gresca monumental que se desató en Querétaro. Ante ello, varios explicaron que la rivalidad deportiva simplemente se debe quedar en la cancha, pues el futbol es un deporte para disfrutarse sin tener que afectar a nadie y mucho menos de manera física.

Este lunes también se aparecieron fanáticos de otros clubes como el América, que es uno de los principales rivales tanto de Guadalajara como de los Rojinegros, pero establecieron que eso en estos momentos es lo menos importante, ya que la Ciudad de Guadalajara “está de luto”, según explicaron en declaraciones para Tv Azteca.

“La verdad Guadalajara está de luto, se mancha de sangre. Siempre va a haber rivalidades pero hoy somos uno. Estamos muy tristes por lo sucedido y quiero que sepan que la afición de Chivas siempre va a estar con Atlas. No hay colores. Ahorita todos somos Atlas, la pasión por el futbol nos une. Estamos de luto por la situación que se vivió. Esperemos y no se vuelva a repetir porque el futbol es para disfrutar, no para andar peleándose. Abajo la violencia”, comentaron seguidores rojiblancos y de las Águilas.

Se convoca a marcha pacífica contra la violencia

Ante estos hechos violentos se ha convocado a una marcha pacifica este miércoles 9 de marzo para pedir que el futbol se viva con tranquilidad y paz, por ello se invitó a aficionados de los demás equipos que gusten unirse como un grito de repudio contra los actos vandálicos que se han suscitado.

