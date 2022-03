Matías Almeyda es el único y verdadero sueño de la afición de las Chivas de Guadalajara para que vuelva tarde o temprano, sobretodo ahora que atraviesan una crisis bajo el mando de Marcelo Leaño, por lo cual el argentino explicó que siente un gran cariño por la Liga MX, pero la realidad es que nunca ha recibido ningún ofrecimiento.

Su paso por la MLS no ha resultado como deseaba, sin embargo el “Pelado” no sabe por qué cada que un equipo mexicano pasa por un mal momento, incluido el Rebaño Sagrado, su nombre sale a la luz como una posibilidad para cambiar de aires, pero sí reconoció que él nunca ha buscado colocarse en ningun lado.

“Cualquiera que está en el mundo del futbol puede decir que el que se está vendiendo soy yo, y yo no me vendo. Estoy lejos de eso. Mucha gente lo puede hacer a propósito para que no me llamen, y otros que lo pueden hacer porque tienen ganas de verme en el futbol mexicano, porque saben el cariño y amor que le tengo a esa Liga, pero nadie ha tenido contacto conmigo”, manifestó Almeyda, quien dirigió a los rojiblancos del 2015 al 2018.

Almeyda también ha sido candidato para el Tri

Antes de que Gerardo Martino asumiera las riendas de la Selección Mexicana, el “Pelado” también sonó como una de las posibilidades para llegar al banquillo del Tricolor, no obstante tampoco recibió una propuesta oficial y por ello considera que hay algunos personajes que lo deben querer de regreso en el balompié mexicano.

“No sé si está hecho al propósito que salga mi nombre para no ser llamado o por ahí tengo mucha gente que me quiere y que me quiere otra vez en el futbol mexicano. Cuando fue lo de la Selección pasó eso, estaba mi nombre por todos lados”, comentó Almeyda en conferencia de prensa este jueves.

