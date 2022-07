En el Club Guadalajara nada es lo que parece y lejos de los malos resultados en este Torneo Apertura 2022, el equipo más importante del futbol mexicano lleva años sumergido en una crisis de la que no se ve una luz al final del túnel, por ello el exjugador rojiblanco, Rafael Márquez Lugo exigió la salida del director deportivo, Ricardo Peláez.

El ahora analista de Fox Sports salió en defensa del estratega Ricardo Cadena, a quien ve como una víctima de las malas decisiones a pesar de que cumple con gran parte de la responsabilidad por la falta de victorias en este certamen, donde suman cuatro empates, una derrota y apenas tres goles a favor, sin embargo ve al dirigente como el principal culpable de lo que ocurre en el Rebaño Sagrado.

“Ricardo Cadena no es el máximo responsable. Esa gente que hoy pide su cabeza eran los mismos que aplaudían y que pedían su continuidad el torneo anterior. Cortar hoy a Cadena es caer en el error que cae Chivas en cada torneo. Cero proceso, ir a la inmediatez, cuando el problema de Chivas es de fondo. Tiene un plantel que no está para competir con los mejores. No tiene refuerzos de primer nivel, ni los mejores mexicanos. El problema viene de más arriba”.

“Pero que pase arriba, ¿qué nos sigan dando con el técnico? Qué pase arriba con los responsables (que echen a Peláez) o a los responsables. O que el dueño lo venda si no puede tener a los mejores mexicanos. Si Ricardo, se ve que no ha podido, después de tres años y no podido con ese paquete. No me vengas, el problema está arriba”, mencionó Márquez Lugo en La última Palabra.

André Marín afirma que Chivas es una vergüenza

Por su parte, el comentarista André Marían también manifestó su punto de vista, pero a diferencia del exatacante de Guadalajara indicó que Cadena sí tendría que salir del Rebaño para buscar una nueva cara del equipo que sigue muy lejos de las expectativas: “Chivas me da pena, me duele el Guadalajara y no se merece la historia de este club lo que está pasando”.

