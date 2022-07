Los verdaderos problemas de Chivas: ¿Por qué Ricardo Cadena no los ha detectado?

Las Chivas de Guadalajara no pudieron llevarse los tres puntos en su visita a Querétaro la noche del miércoles dentro de la Jornada 5 y la situación ya tiene tintes de crisis debido a que el técnico Ricardo Cadena ha perdido puntos con la directiva encabezada por Ricardo Peláez, quien lo ratificó en el cargo a pesar de que se entrevistó con otros entrenadores.

La lesión de José Juan Macías a unos días de arrancar la campaña resultó un balde de agua fría que dejó muy mermado el ánimo del Rebaño Sagrado, por lo cual empezaron la búsqueda emergente de un atacante que trajo consigo la llegada de Santiago Ormeño después de un par de semanas.

ver también Ventilan razones por la que Chivas Femenil despidió a Ramón Villa

Los primeros duelos ante Juárez y San Luis, con un empate y una derrota respectivamente, dejaron muchas dudas por el funcionamiento que se le vio a Chivas, pero la realidad es que con el paso de los encuentros es un hecho que el aspecto ofensivo ya pasó a segundo término, considerando lo que ocurrió frente a los Gallos Blancos.

El verdadero problema de Chivas en el Apertura 2022

Con todas las pilas puestas en conseguir a un delantero, en Guadalajara todo apunta a que se olvidaron de los graves errores que puede cometer la zaga en los momentos más inoportunos. Hasta el juego frente a Santos Laguna de la Jornada 3 no sumaban ningún gol y fue José el Tepa González quien acabó con ese maleficio en dicho compromiso poniendo a los rojiblancos arriba en el marcador 1-0.

Pero en la segunda mitad Eduardo Aguirre emparejó las acciones con una jugada individual donde se metió en medio de tres elementos tapatíos que no pudieron evitar que marcara el 1-1 definitivo. Para el encuentro ante León volvieron a dejar su arco en cero, no obstante, contra Gallos Blancos retomaron las fallas defensivas que por poco les cuestan el partido, si no es por la enorme actuación del arquero Miguel Jiménez.

Encuesta ¿Cuál es le verdadero problema de Chivas? ¿Cuál es le verdadero problema de Chivas? La delantera La defensa El técnico La alineación y los cambios YA VOTARON 9 PERSONAS

En la anotación de Ariel Nahuelpan, Gilberto Orozco no pudo tomarle la marca y minutos antes esto ya había ocurrido al menos en un par de centros similares con los centrales de Chivas que sufrieron empezando por Hiram Mier, quien cada partido muestra que su nivel viene a la baja, tanto así que fue sustituido por Antonio Briseño, un elemento que desde que llegó Cadena había sido borrado de la alineación y que hoy por los grasos errores lo ha vuelto a utilizar. Los problemas del Rebaño son a todas luces en la zona baja, ¿por qué Ricardo Cadena no se ha percatado de ello? El sábado ante Pachuca deberá modificar y tal vez pensar en jugar con una línea de cuatro defensores, porque por más defensas que acomode en su área, los tapatíos siguen sin defenderse como requiere el equipo.

Sigue toda la actualidad de Chivas con nuestros especialistas

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!