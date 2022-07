El exdefensor y capitán del Rebaño no se guardó nada y con mucho respeto hizo una pregunta que desató todo tipo de comentarios de los usuarios.

El martes pasado Fernando Beltrán declaró que todos los equipos de la Liga MX le juegan a muerte al Club Guadalajara ya sea de locales o visitantes y aunque aseguró que esto no es un pretexto, añadió que cada vez se les han ido complicando los partidos, pues solamente acumulan un gol y ninguna victoria en cuatros compromisos del Torneo Apertura 2022 donde cuentan con tres puntos de 12 posibles.

En este sentido, el exjugador del Rebaño Sagrado, Joel el Tiburón Sánchez publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter aceptando las palabras del Nene, pero soltando una pregunta que generó muchos puntos de vista entre los usuarios, pues la mayoría le dieron la razón al campeón con los rojiblancos en el Verano de 1997 bajo las órdenes de Ricardo Ferretti.

“Es muy complicado. Sabemos que la liga no es fácil, que contra nosotros ningún rival es sencillo, cada vez que juegan contra nosotros, juegan el partido de su vida y esa es la realidad. Vemos partidos en la televisión, estando concentrados y vemos cómo juegan los equipos a veces y decimos, por qué contra nosotros no hacen eso". Agregó que "es increíble, lo entendemos también, sabemos la responsabilidad, no es un pretexto, pero nos cuesta mucho sacar resultados, sacar los tres puntos, porque nos juegan a morir los equipos y nosotros lo sentimos, lo vivimos, lo vemos”, fue algo de lo que comentó Beltrán en entrevista con Marca Claro.

La pregunta incomoda del Tiburón Sánchez a Chivas

“De acuerdo 100% con Beltran, de hecho siempre ha sido así después del legado que dejo el campeonísimo, ahora, si los demás equipos juegan a su tope vs Chivas solo viendo la playera como rival, entonces ¿cómo deberían jugar los que tienen el privilegio de portar la rojiblanca?”, indicó Sánchez, quien fuera mundialista mexicano en Francia 1998.

En Rebaño Pasión hemos solicitado una charla con el Tiburón sobre la actualidad de Chivas y el futbol mexicano, sin embargo la postura del exjugador es que por el momento se ha autocensurado porque algunas situaciones que están ocurriendo en el balompié mexicano no son de su agrado como el tema de extranjeros y lo que ocurre con el presente del Rebaño.

Imago7

