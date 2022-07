Fue en julio del 2020 cuando las Chivas Femenil dieron a conocer la destitución del técnico Ramón Villa Zeballos a menos de un mes de que arrancara la campaña, pero nunca se establecieron con claridad las razones de su salida, simplemente se argumentó que el entrenador no coincidía con la institución en las formas de trabajo.

Muchas versiones circularon entonces sobre la salida de Villa, pero nunca se conoció la verdad hasta este martes que la revista Proceso publicó declaraciones de una jugadora agraviada por el abuso de poder y la cercana relación del timonel con algunas futbolistas con quienes asistió a centros nocturnos y realizaba fiestas con alcohol de las cuales la directiva no estaba enterada.

ver también América le robará el DT ideal a Chivas

Cuando una integrante de Chivas decidió comunicarle a la gerente deportiva Nelly Simón, lo que estaba ocurriendo, el estratega pidió a las demás rojiblancas del equipo retirarle la palabra, situación que varias cumplieron, aunque algunas otras le hablaban a escondidas, según la información descrita por el citado medio.

“Esto provocó una división en el equipo, en el vestidor casi todas estaban en contra de ella. ‘Chito’ nos dijo que no la saludáramos, que no le habláramos y que no nos quería ver con ella. Meses despues nos enteremos que al profe y al ‘Regio’ (Alex González) los corrieron. En ese momento Nelly nos dijo que fue por lo que mi compañera había denunciado.

“Todo el equipo se puso en su contra, la tratábamos mal casi todas; bueno, algunas sí le hablábamos a escondidas. Ahí una jugadora le dijo que sabía dónde vivía y que la iba a ir a buscar para agarrarla a putazos. Al final, se fue de Chivas, pero otras jugadoras también se animaron a contar que el entrenador se acostaba con al menos una jugadora del equipo, y otra persona de la institución contó que en varias ocasiones entró al vestidor y vio al profe ‘Chito’ y a su auxiliar con una jugadora haciendo cosas”, fue parte de lo que publicó Proceso sobre la conversación con la denunciante.

Encuesta ¿Chivas Femenil está para repetir el título en el Apertura 2022? ¿Chivas Femenil está para repetir el título en el Apertura 2022? Sí, estoy seguro No lo creo YA VOTARON 0 PERSONAS

Nelly Simón intervino en el despido de Villa Zevallos

La situación fue notificada a Simón Fernández, quien de inmediato activó el protocolo interno para llegar al fondo de la situación, donde explicó que nunca se encontraron denuncias por acoso sexual, pero si se comprobaron las indisciplinas del estratega, quien desde esa fecha no ha vuelto a trabajar en el futbol mexicano.

“Recibimos la queja, investigamos, escuchamos a todos los implicados y accionamos en función de los protocolos internos (…) Hablamos con el director técnico. El profesor Ramón Villa Zevallos aceptó su culpa. Después hablamos con las jugadoras involucradas y ellas lo defendieron y se responsabilizaron al 100% de los hechos. Es por ello que en menos de 48 horas fue removido de su cargo. Me gustaría aclarar que en ningún momento se reportó algo relacionado a temas de acoso sexual; todo giró en torno a indisciplinas y actitudes que no van con los valores que busca el club”, declaró Simón al semanario.

Imago7

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!