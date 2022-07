El Club Guadalajara se jugará parte de su credibilidad en este proyecto de Ricardo Cadena cuando el miércoles visiten a Querétaro por la Jornada 5, sin embargo no se puede descartar ninguna posibilidad al banquillo en caso de que la situación no mejore en dicho compromiso y tampoco el siguiente sábado 30 de julio cuando reciban nada menos que al actual subcampeón, Pachuca.

El director deportivo del Rebaño Sagrado, Ricardo Peláez siempre ha tenido en mente la posibilidad de contar en alguna oportunidad con el argentino Antonio Mohamed, con quien tuvo un gran éxito en América, pero que por algunos desacuerdos terminó con la relación que sostenían, aunque más tarde estuvieron a punto de reunirse nuevamente en Cruz Azul.

Ante la falta de victorias en Chivas y apenas un gol anotado en cuatro duelos, la dirigencia no se puede dar el lujo de seguir por ese camino sin poner manos a la obra, razón suficiente por lo lo que la visita de los Tuzos el siguiente sábado será, posiblemente, la fecha límite en la que Cadena tendrá que hacer un corte de caja para saber si se mantiene en el banquillo o buscarán otro entrenador.

América puede quitarle a Chivas el fichaje de Mohamed

En el diario Récord publicó el Francotirador que el Turco no ve con malos ojos un regreso a las Águilas, pues tuvo buenos resultados y es un lugar donde siempre se sintió cómodo, con lo cual tendría ventaja sobre Guadalajara en caso de que quisieran contacarlo para ofrecerle el banquillo de los tapatíos, lo cual sería otro duro golpe para la afición rojiblanca que ha visto desfilar un sinfín de oportunidades que se le escapan a la directiva tanto de jugadores como entrenadores.

“La exigencia en Brasil es extrema: fue Campeón del torneo regional y Supercopa, y su salida fue súbita tras perder en Libertadores: 'Me sacaron', lanza Tony desconcertado a sus cercanos. Me cuentan que se toma las cosas con calma, tanto que no descarta tomarse el resto del año para descansar, darse una vuelta por el Mundial y después analizar propuestas. Sin embargo, te puedo asegurar, porque así lo ha expresado Toño, que si los astros se alinean sobre Coapa y las Águilas deciden buscarlo, va a escuchar la propuesta; es decir, no le dirá que no al América para volver. Veamos”, fue parte de lo que publicó el misterioso personaje.

