Chivas es un equipo de importancia en el mundo y parece ser que también en el ‘más allá’. El mítico capitán del Rebaño, Ramón Morales, relató a Amaury Vergara una experiencia con un fantasma que se le apareció en Verde Valle para solicitarle su ayuda.

El zurdo oriundo de La Piedad, Michoacán, contó cómo un hombre le pidió que acudiera a un hospital para visitar a un niño que se encontraba enfermo, situación a la que accedió el ex futbolista, llevándose una experiencia sumamente extraña.

"Salgo de entrenar, estaba la reja donde se pegaba la gente para fotos y autógrafos. Al final vi a una persona de pelo chino, poco bigote, recargado, bata blanca, se me acerca y me dice: 'Ramón, antes de que te vayas'. Me acuerdo que me acerco a la reja y sin querer lo toco, me dice: 'Soy el doctor José, me dice trabajo en la clínica X, tengo a un niño que está enfermo y es bien Chiva, ve, puedes ir'.

“Nos pasamos como si fuera nuestra casa. Piso 7 de pediatría. Salgo del elevador en el piso 7 y le dije a una enfermera: 'El doctor José me pidió que si podía venir a ver a un niño que está malito y vine a darle ánimos'. Me dice: 'Aquí no trabaja ningún doctor José'", relató en el podcast de Amaury Vergara llamado Trasmutando.

Tras gritar por los pasillos buscando a los padres de Emanuel, nombre del niño enfermo, una señora levantó la mano, en donde Ramón Morales le contó lo sucedido, explicándole que el hombre que acudió a Verde Valle era su difunto esposo. "Me acerqué y le dije: 'Usted no sabe quién soy, soy Ramón Morales, soy jugador de Chivas, el doctor José, una persona así y así (describiendo) fue y me dijo que si podía venir a darle un poco de ánimo, porque el niño le va a las Chivas, y aquí estoy para apoyarle'".

"La señora estaba levantada, al momento que le digo se sienta y empieza a llorar, desconsolada. Ya que se calma, se agacha y de su bolsa saca una foto y me la enseña, y me pregunta: '¿Es el doctor que viste?'. Le dije que sí y no olvidaré que me dijo: 'Tuvimos un accidente de tránsito, hubo un choque, mi esposo falleció en el choque, es mi esposo y no es doctor, y mi hijo tiene en coma un mes'", concluyó Morales Higuera.

