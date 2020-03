Ramón Morales revela su opinión a besar el escudo de Chivas

Ramón Morales, ex mediocampista de las Chivas de Guadalajara, anotó cuatro goles en Clásicos Tapatíos y recordó la veces que celebró sus tantos con besos al escudo, un gesto que tanta polémica levantó luego que lo realizara José Juan Macías tras su gol en la victoria sobre León en la pasada fecha del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX.

�� ¡El #ClásicoTapatío es único! �� Checa el análisis de @enriquenoriega_ de @chivastvmx sobre el partido que nos espera esta noche�� pic.twitter.com/DciDVyNWUc — CHIVAS (@Chivas) March 7, 2020

El ídolo rojiblanco comentó en la entrevista con Chivas TV, que de los Clásico Tapatíos recuerda "toda esa transición del camino hacia el estadio, muchas gente aplaudía. Era una emoción muy grande, porque sabías la importancia del partido que íbamos a jugar, ya lo sabíamos en sí, pero el que ellos transmitieran esa pasión, nos llegaba o en lo personal, me llegaba y entonces querías estar listo y que esto se viera reflejado".

Morales reveló que a los jugadores "nos da escalofríos, se nos pone la piel chinita, así como el aficionado a veces llora y grita de emoción, también nosotros lo hacemos, también nosotros vivimos eso, pero hay un chip que tienes que cambiar pues esa emoción y esa adrenalina y ese deseo tienen que transformarse en inteligencia, en lo que trabajaste en la semana, en la estrategia del entrenador, en lo que tienes que hacer dentro de la cancha. Esa pasión transmitirla pero con un sentido más de orden, de inteligencia y que poco a poco vaya fluyendo para que vaya sirviendo al equipo".

El ex volante del Rebaño Sagrado aseguró que "cuando cae el gol, el correr, el festejar, levantar la mano, besar el escudo, es un sentimiento que lo traes siempre, ahí lo explotas, pero siempre lo traemos. Hay veces que tienes que ser más ecuánime, hay que esperar el momento, hay que ser educado, pero la pasión o el amor por el equipo siempre lo traes y cuando cae ese gol, que nos daba una ventaja ya de dos goles, sabías que era un Clásico Nuestro y que corres y besas el escudo y lo besaría muchas veces. Me han dicho, por qué besar el escudo y es porque el escudo me representa, representa a Chivas y si el escudo hablara, serían todos los aficionados".

El legendario mediocampista de Chivas señaló que "un gol con el Guadalajara es maravilloso, es hermoso, sobre todo cuándo le vas y yo tuve la fortuna de cumplir un sueño porque de niño le iba a Chivas, como que es un extra y cuando llegas, haces lo que te gusta, metes un gol y sabes que en ese gol está la posibilidad que ganemos el partido y que para eso te preparas. Es una adrenalina, una emoción, tan grande que a veces las palabras se quedan cortas".