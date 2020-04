Raúl Gudiño y Alexis Peña entre los más afectados por la suspensión del Sub 20

La Liga MX oficializó la suspensión total del Torneo de Clausura 2020 en todas las categorías de las fuerzas básicas, es decir, Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

Esta última en particular, era una gran oportunidad para aquellos futbolistas del primer equipo que se vieran falto de minutos y necesitaban no perder el ritmo de juego.

En este apartado entran, al menos, cinco futbolistas del Club Deportivo Guadalajara, la mayoría de ellos que llegaron como refuerzos en los últimos dos años y que por decisión del técnico Luis Fernando Tena no tenían opción de estar en el 11 titular.

+ Estos son los cinco afectados por la suspensión del torneo Sub 20:

RAÚL GUDIÑO: Perdió el duelo por el puesto titular con Antonio Rodríguez, y con Chivas eliminado de Copa MX, se quedó sin opciones de jugar, a menos que se finalice el certamen.

JOSÉ MADUEÑA: Llegó como refuerzo este año a Chivas, si bien ya ha jugado en el primer equipo, ha perdido toda chance contra Jesús Sánchez.

ANTONIO BRISEÑO: Pasó de ser titular indiscutido con Tomás Boy a ni siquiera ser considerado por el Flaco Tena, más aún desde su polémica expulsión ante el América en 2019, donde fue superado por Gilberto Sepúlveda.

ALEXIS PEÑA: Pese a que Chivas pagó cuatro millones de dólares por su fichaje, se convirtió en la cuarta alternativa para Tena en la zona central del campo.

DIETER VILLALPANDO: Aterrizó en 2019 a las Chivas, y sus lesiones no le han permitido tener continuidad en el Rebaño Sagrado, sumado a que Jesús Molina y Fernando Beltrán se afirmaron en la titularidad.