La llegada del delantero Santiago Ormeño a Chivas ha sido motivo de críticas y antipatía por parte de miles de aficionados, principalmente por su doble nacionalidad, ya que pese a ser mexicano de nacimiento, representa a la selección de Perú; sin embargo, un afamado periodista considera que puede ayudarle mucho al Guadalajara, pese a no tener muchas condiciones con la pelota.

José Ramón Fernández es considerado una institución en el periodismo deportivo en México, por lo que es una de las voces más autorizadas para emitir opiniones, en donde aseguró que el atacante rojiblanco está lejos de ser una figura en el eje de ataque como futbolistas de élite en esa posición, pero sabe aparecer cuando se le requiere.

“Ormeño que ha hecho su gol y en algo ha colaborado. Que no es un fenómeno, no es un gran jugador, no es Lewandowski, no es Benzema, no es Haaland, pero sabe jugar al futbol y sabe rematar en los momentos claves (…) Ormeño cuando le dan balones puede anotar, que no es un fenómeno de futbolista, lo conocemos, pero puede hacer goles”, concluyó el periodista en su columna en Récord.

El delantero de Chivas tuvo desafortunadas actuaciones en sus primeros compromisos con el chiverío; sin embargo, se sacudió las críticas en el duelo contra Rayados, en donde fue el autor del gol que valió para conseguir el segundo triunfo en fila y de la primera victoria en el Estadio Akron del semestre.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas?

El Guadalajara regresará a la actividad el próximo domingo 4 de septiembre cuando los rojiblancos visiten al Toluca en la cancha del Estadio Nemesio Diez en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México, duelo que apunta a ser el más atractivo de la jornada 12 del Apertura 2022.

