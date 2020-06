Revelado: Oribe Peralta confesó que nunca se imaginó jugar con Chivas de Guadalajara

Oribe Peralta, delantero de las Chivas de Guadalajara, aseguró este lunes durante una entrevista exclusiva con TUDN que nunca le pasó por la mente que se incorporaría a la plantilla rojiblanca, después de haber jugado, anotado varios goles y ganado cinco campeonatos con el club América, aunque reconoció que su fichaje con los tapatíos le cambió po completo la vida.

El experimentado atacante del Rebaño Sagrado, sustuvo este lunes una plática exclusiva con el programa Versus Digital a través de la cadena TUDN, en la que aseguró que no fue nada fácil tomar la decisión de fichar con la institución tapatía. Sin embargo, afirmó que siempre ha contado con el apoyo y respaldo de sus seres queridos, durante la exitosa carrera que ha llevado en el futbol mexicano.

Peralta fue refuerzo de Chivas mucho antes de llegar en 2019 al redil

El "Cepillo" Peralta, durante su intervención en la video conferencia desde su hogar por la pandemia del coronavirus o Covid-19 que mantiene a la nación en una "nueva normalidad", aseveró que "la verdad no me lo esperaba. Fue una decisión que vino a reestablecer todo lo que había a mi alrededor. He apreciado las cosas que ya tenía. Todos a mi alrededor me hicieron saber que si tomaba la decisión ellos iban a estar detrás de mí para respaldarme".

El delantero rojiblanco cree que dentro del actual plantel de Chivas hay varios jugadores con gran futuro y señaló que "he encontrado un grupo muy unido, los chavos son muy profesionales, siempre buscan dar su máximo" y agregó que "hay jóvenes que tienen ese don de liderazgo. Lo hacen a través del ejemplo, que es como realmente consiguen influenciar a las personas. Hay que se coherente con lo que dices con lo que haces".

El "Hermoso" Peralta no ha tenido la actividad deseada en la organización tapatía, bajo el mando del director técnico Luis Fernando Tena y por lo mismo no ha podido rendir al cien por ciento con los rojiblancos, pues solamente ha marcado dos goles en los 19 partidos que ha jugado, contando sus apariciones en la Liga MX y en la Copa.