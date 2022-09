El director técnico de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Cadena, mantuvo su tono sincero y tomó con humildad la noche de este martes la dura derrota 1-4 ante Tigres UANL en el último encuentro de la ronda eliminatoria en el Estadio Akron, correspondiente a la reprogramación de la Jornada 9 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, luego de calificar este partido como "un accidente de futbol" y reconocer que "es una lección para nosotros".

Cadena, quien realizó rotaciones en algunos puestos de la alineación que el sábado dominó a Puebla, fue enfático en la conferencia de post partido y afirmó que "este ha sido uno de esos partidos accidentados para nosotros, lamentablemente, así puedo considerarlo: un accidente. Se refleja demasiado margen un resultado, que a mi entender y parecer de lo que sucedió en la cancha, no fue tanta esa diferencia. Ellos han aprovechado lo que nosotros hemos dado y no hemos sido capaces de convertir nuestras situaciones, cuando se nos presentaron".

El estratega del Club Deportivo Guadalajara fue consultado sobre la sensación que le dejó el abultado resultado y analizó que "los primeros minutos del equipo me dejan una grata sensación, es lo que viene trabajando en los partidos anteriores, tuvimos nuestras buenas chances y no hemos podido convertir. Reconocer que ellos también han tenido una gran participación con su portero Nahuel (Guzmán), que a la postre fue quien generó que el margen no se acercara o no pudieramos acercarnos más, ya que tuvo una gran participación. Tuvimos circunstancias que no jugaron a nuestro favor en los primeros dos goles, de ahí, ellos para el segundo tiempo con margen de dos goles, por supuesto, que te da otra perspectiva. A nosotros nos fue ganando un poquito esa ansiedad de querer ir a acortar distancias y sabíamos que ibamos a correr riesgos. Sin embargo, no decayó nunca el ánimo de ir a buscar".

"Tenemos en frente un partido importante, un Clásico (Nacional). Sabemos lo que significa y yo creo que haremos un análisis en frío con ellos (los jugadores) de lo que fue este resultado y se los acabo de decir, fue un accidente de futbol y tenemos que pensar ahora en el siguiente adversario que es América, es un Clásico, que de entrada obviamente ya nos motiva". Ricardo Cadena

Chivas dominó la posesión del balón y disparó hasta 19 veces a gol (Liga MX)

Ricardo Cadena vio el lado positivo de la caída y humildemente reconoció que "es una lección para nosotros de la que debemos sacar provecho. Por supuesto, que a nadie nos gusta perder y menos con un marcador tan amplio como sucedió esta noche; sin embargo, hay muchas cosas que rescatar. Sigo creyendo en lo que estamos trabajando, en lo que los muchachos están realizando. Hoy, simplemente, nos tocó vivir una situación nada normal y reconocer que ellos también han hecho un buen trabajo, tienen jugadores con mucha capacidad, calidad, que no te perdonan y nosotros no pudimos convertir en los momentos claves del juego. me deja una buena lección este triste resultado y ojalá que también los muchachos aprendan, pues son jóvenes y vamos aprendiendo juntos".

Chivas vio rota su cadena de siete partidos sin caer en este Apertura 2022

El entrenador rojiblanco consideró que "arrancar los juegos con los canteranos o estar utilizándolos, la confianza la tengo en todos, en todo el plantel y buscaremos de aquí al partido del Clásico utilizar a los que mejor se recuperen, a los que esten al 100% en todos los aspectos. En ese sentido, todos los jugadores del plantel tienen la confianza mía y no hay inconveniente. En el caso de Fernando Beltrán, como de cualquier otro jugador, son situaciones a las que están expuestos, solamente quienes no están dentro del campo no pueden ni acertar, ni errar. Hoy el tocó tener la mala fortuna de no resolver una situación que se le presentó dentro del área y esa es la diferencia, nada más".

