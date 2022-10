El director técnico de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Cadena, se juega mucho el domingo en Puebla: todo el prestigio de la institución tapatía y posiblemente hasta su puesto en el banquillo rojiblanco, por lo que reveló en una entrevista exclusiva con TV Azteca Deportes si recibió un ultimátum de la directiva en esta fase decisiva para avanzar a la Liguilla del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado cumplió este miércoles con una intensa sesión de entrenamiento, que incluyó penales, en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para continuar con los preparativos de su próximo compromiso: frente a La Franja, con la misión de tomar revancha de la última visita que dispensaron al Estadio Cuauhtémoc, donde se despidieron en una emotiva tanda de penales -precisamente- en el repechaje a los Cuartos de Final del Apertura 2021.

Ricardo Cadena ha cumplido una buena gestión en su paso por el banquillo rojiblanco, desde que emergió como interino ante la salida de Marcelo Michel Leaño. Colecciona 24 partidos al mando del Club Deportivo Guadalajara con saldo de 10 triunfos, ocho empates y seis derrotas para un 52% de efectividad. Pese a ello, el entenador reveló en una entrevista exclusiva con Azteca Deportes que es consciente que el domingo en Puebla pudiera jugarse su continuidad, aunque no ha sido advertido de eso por parte de la directiva rojiblanca tras cerrar el calendario de la ronda regular con derrotas sucesivas ante Tigres UANL (1-4), América (2-1) y Cruz Azul (2-1).

El estratega de las Chivas, campeón con la Sub17 en el Apertura 2019, reconoció que no hay ultimátum que su permanencia se defina en Puebla, pero tampoco está garantizado que el proceso siga pase lo que pase en esta fase final del torneo y en una plática exclusiva con Azteca Deportes afirmó que "estás sentado en una silla que por supuesto va a ser anhelada y deseada por muchísima gente y en ese sentido no me he puesto a pensar mucho en eso, lo asumo con responsabilidad y no me veo decir: tengo que ocuparla, porque si no alguien va a venir y me la va a quitar. No estoy pensando en esa parte, estoy pensando en cómo ofrecerle lo mejor a la institución".

Cadena, exdefensor del Rebaño, señaló que todo el cuerpo técnico será evaluado una vez culmine la participación en este semestre, pero aseveró que "lo más importante es que quien se encarga de hacer la evaluación, te dirá si hay espacio para continuar o no continuar, dependiendo de lo que puedas haber cumplido o lo que pudiste haber dejado en el camino. En ese sentido no me ocupo, la decisión está lejos de tu alcance, lo que está a mi alcance es ofrecer lo mejor de nosotros para el resultado. Ganar títulos, ganar en cuestión de proyectar jugadores no únicamente para Selección de México, sino para el extranjero".

