Chivas de Guadalajara visita el domingo a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, que bajará el telón de la ronda de reclasificación a la Liguila de la Liga MX Apertura 2022. Un partido trascendental que según reportes no marcaría el cierre del ciclo de Ricardo Cadena.

Las Chivas de Guadalajara visitan el domingo al club Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, para bajarle el telón a la ronda de reclasificación a la Liguilla de esta Liga MX Apertura 2022. Un partido trascendental, que según reportes de un periodista especializado, no marcaría el cierre del ciclo de Ricardo Cadena en el banquillo rojiblanco en caso de caer en este duelo decisivo.

El primer equipo del Rebaño Sagrado, por su parte, trabajó este martes en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, donde inició la preparación de su alineación titular para esta fase definitoria contra los poblanos, con el objetivo -además- de tomar revancha de su última visita el Cuauhtémoc, en donde se despidieron en esta misma ronda de repechaje en el Apertura 2021 tras una emotiva tanda de penales.

Chivas arrancó este martes su preparación para la trascendental visita a Puebla en el duelo de la reclasificación, en el que la única opción es ganar para continuar en la carrera por el título. Los rojiblancos llegan a esta instancia tras cerrar el calendario regular del Apertura 2022 con derrotas sucesivas ante Tigres UANL (1-4), América (2-1) y Cruz Azul (2-1), que se suman a las caídas en los dos partidos amistosos de la gira por Estados Unidos.

El periodista Fernando Cevallos apareció la noche del lunes con información de último momento en el episodio más reciente del programa La Última Palabra, que transmite la cadena FOX Sports, para alimentar el debate sobre la continuidad del entrenador del Guadalajara y afirmó que "me dicen que no hay ultimátum a Ricardo Cadena. Dependerá de ver qué pase en Puebla. No es seguro que incluso perdiendo se vaya".

Cevallos lo que sí advirtió es de la anunciada salida de varios elementos de experiencia, para renovar aún más el plantel del Rebaño Sagrado para el Clausura 2023 de Liga MX y confirmó que "podría haber una limpia de futbolistas terminando la temporada. Algunos de ellos ya veteranos con contratos importante y algunos que ya no juegan. Me dicen que Hiram Mier, Jesús Molina, Antonio Briseño, Miguel Ángel Ponce y Ángel Zaldívar. No quiere decir que todos vayan a salir, pero son los que están en la recta de salida y con los que se hablará al final de la temporada".

