Ricardo Peláez revela nombres de los futbolistas descartados para llegar a Chivas

Hace unos días que las Chivas de Guadalajara empezaron sus trabajos de Pretemporada para el Torneo Apertura 2021, por lo cual el director deportivo Ricardo Peláez está trabajando a marchas forzadas para buscar apuntalar el plantel dirigido por Víctor Manuel Vucetich, sin embargo dejó claro quiénes no entran en la lista para sumarse a la institución tapatía.

El periodista David Medrano reveló que el dirigente del Rebaño Sagrado busca futbolistas que se puedan incorporar al cuadro rojiblanco, pero tiene claro que hay otros, que por diferentes temas, están descartados, ya que la situación económica no es la mejor y tampoco hay muchas opciones de intercambiarlos por jugadores, por esta razón Peláez dio los nombres de estos “inamovibles”.

“Luis Romo, Sebastián Córdova, Roberto Alvarado, Carlos Rodríguez, César Montes, Jesús Gallardo y Erick Aguirre. Imposible. No hay forma, no porque sus equipos no los quieren soltar, entonces olvidemos de que esos jugadores trascendentes pudieran llegar. Chivas va a apoyar a su cantera, haber que ver si les termina funcionando”, explicó Medrano.

¿Qué refuerzos ha sumado Chivas para el Apertura 2021?

Chivas no ha logrado incorporar futbolistas de renombre para el siguiente torneo, pues a pesar de que las versiones indicaban que Pavel Pérez y Luis Márquez, campeones con Tepatitlán en la Liga de Expansión, serían buenos refuerzos para Víctor Manuel Vucetich, finalmente se decidió que se integraran al Club Deportivo Tapatío.

Aunado a ello, este miércoles también se hizo oficial que el Rebaño Sagrado registraría al mexicoamericano Christian Pinzón también con su filial de la Liga de Expansión, aunque ya llevaba varios meses entrenando con el primer equipo, pero contará con carnet único, al igual que Pavel Perez, por lo que pueden ser considerados por el Rey Midas cuando lo vea pertinente.