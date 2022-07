Roberto Alvarado, atacante de las Chivas de Guadalajara, aseveró en una entrevista exclusiva que "no sirve de nada" prometer y no hacer, por lo que decretó que serán protagonistas en este Apertura 2022 de Liga MX.

Roberto Alvarado evita las promesas en Chivas: "no sirve de nada" y decreta que serán protagonistas en el Apertura 2022 de Liga MX

El polivalente atacante de las Chivas de Guadalajara, Roberto Alvarado, aseveró el miércoles en una entrevista exclusiva publicada por TUDN que "no sirve de nada" prometer y no hacer, por lo que adelantó que van a demostrar y decretó que serán protagonistas en este Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, también se refirió a la inesperada lesión de su compañeros José Juan Macías y a la búsqueda de otro delantero.

Los integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado cumplieron este jueves con una sesión vespertina de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para darle los últimos toques a los preparativos de su próximo compromiso: el sábado frente al Atlético de San Luis en el Estadio Akron, correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2022, con la misión de cosechar su primera victoria del campeonato.

El Piojo Alvarado, una de las últimas incorporaciones del Guadalajara al llegar en enero de 2022 al redil en un intercambio por Uriel Antuna con Cruz Azul, se sinceró en la entrevista exclusiva desde Verde Valle por la posibilidad del traspaso de Henry Martin y reconoció a TUDN que "del equipo que venga, pero que venga a sumar, que venga a aportar lo mejor, que venga a dar el 100, que venga a demostrar en la cancha, porque yo sé que si viene quizás del América y la afición no lo quiere, pues nada, que el jugador lo va a demostrar en la cancha con goles, con esfuerzo y creo que ahí ya se olvida todo. Y pues, ojalá se pudiera dar que llegue algún delantero para que siga creciendo la competencia interna".

Alvarado habló del posible tridente con Vega y Henry Martin

El atacante de las Chivas se refirió además a la inesperada ausencia que generó José Juan Macías antes de arrancar este Apertura 2022 y aseveró que su falta en la plantilla: "Pega bastante. Macías venía de una pretemporada que estaba haciendo muy bien, todos lo veíamos. Es una baja bastante importante, nos duele mucho que se haya lesionado de esa manera y nada, los compañeros que estamos y al que toque hacerlo (suplirlo), lo tenemos que hacer de la mejor manera".

JJ Macías estaría de vuelta en Chivas para el primer trimestre de 2023

Alvarado al ser consultado sobre la promesa de metas u objetivos para este Apertura 2022, reconoció que personalmente: "Más allá de prometer, demostrarlo, porque yo no solamente puedo prometer y al final no lo hacemos, no sirve de nada". Advirtió al resto de la liga MX que "sí, vamos a buscar ser protagonistas, hacernos fuertes en casa y vamos a buscar y lograr los objetivos que nos hemos trazado, porque siento que con el equipo que hay podemos hacer bien las cosas, el torneo pasado cerramos bien y se han sumado (Alan) Mozo y el Oso (Fernando González), y creo que podemos hacer cosas importantes".

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!