"Tengo todavía rato en Chivas": "Chofis" López sobre su renovación y revela que trabaja lo mental durante la pandemia del coronavirus en Guadalajara

Javier Eduardo López, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, aseguró la noche del lunes que "tengo todavía rato aquí" al referirse a su renovación como rojiblanco hasta 2022, que es lo que más le importa y minimizó las constantes críticas en su contra, por lo que reveló que trabaja actualmente con un psicologo en su parte mental, durante esta pandemia del coronavirus o Covid-19, que tanto ha afectado a la nación, para regresar más enfocado.

El habilidoso volante del Rebaño Sagrado, de 25 años de edad, ofreció el lunes una entrevista al programa Duro de Marcar que transmite el canal Jalisco TV y habló sobre los detalles de la extensión de su vínculo contractual con la organización tapatía por un año y medio más, entre lo que confesó que además de mantener la parte física para el regreso a las canchas, también se encuentra mejorando su aspecto mental, para centrarse más en su carrera.

"Chofis" se realizó pruebas médicas el lunes en Verde Valle ( Foto: Chivas)

"Chofis" López, durante su intervención, aseguró que Chivas "es el mejor equipo de México y a quién no le encantaría estar aquí. Yo, que soy de los que más tiempo tiene acá, creo que soy el más contento de poder renovar" y advirtió que "por más cosas malas que digan de mi, no me importa. Lo único que me importa hoy en día es que tengo todavía rato aquí y que lo estoy disfrutando y seguir trabajando para prepararme para el torneo que viene".

El mediocampista rojiblanco, en la entrevista con Jalisco TV, reconoció que no ha podido dar el salto de calidad definitivo en su carrera por "presiones que anteriormente no me dejaron, pero ya tengo desde que empezó la pandemia y he estado trabajando en muchas cosas y más que nada trabajo mucho en lo mental, con neurolinguistica, es un psicologo que me ha ayudado mucho, he tenido aproximadamente siete sesiones y la verdad me ha ido muy bien, a pesar de todo lo mental".

López fue uno de los primeros integrantes del plantel rojiblanco en reportarse el lunes a la segunda sesión de pruebas médicas en la casa club de Chivas en la ciudad deportiva de Verde Valle, para comenzar la programación de la pretemporada para el Torneo Apertura 2020 de la Liga MX y seguramente, también será uno de los primeros en volver este martes a la cancha para el retorno a los entrenamientos sobre el césped tapatío.

“Chofis” reveló en #DurodeMarcarGDL que trabaja en el aspecto mental con especialistas����⚽. pic.twitter.com/zGoZl2ltG6 — Duro de Marcar #EnCasa (@DurodeMarcarGDL) June 9, 2020