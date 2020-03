"Un mes es mucho, vamos a perder mucho en lo futbolístico": Antonio Briseño

No lo pudo ocultar. Incómodo se mostró el defensor del Club Deportivo Guadalajara, Antonio Briseño, por el forzado parón existente en la Liga MX, producto de la pandemia del Coronavirus.

Es que a juicio del central, si bien a nivel físico sus compañeros van a estar en perfectas condiciones, a la hora de volver a jugar se notará el tiempo que estuvieron detenidos.

"Un mes es muchísimo, si tres días me sentía mal… mira en lo físico vamos a estar bien porque hacemos trabajo. En lo futbolístico es donde vamos a perder un poco. El que tiene espacio en casa, tiene trabajo de pase, conducción, recepción, pero no es lo mismo que entrenar con los compañeros. Un mes es mucho, vamos a perder mucho en lo futbolístico, pero en lo físico vamos a estar muy bien. Chivas está trabajando muy bien para estar perfecto en lo físico, no en los temas de técnica, de pase largo y demás", señaló el Pollo.

En ese sentido, advierte que tomará un tiempo más poder ponerse en forma futbolística, pues "sí tarda, pienso que una pretemporada te alcanza, para que tengas idea. Y ya en Liga, tres o cuatro partidos te toma llegar a ese nivel futbolístico. Sí se va perder algo, pero creo que tenemos un estilo de juego muy marcado, definido. Sabemos qué hacer, saben cómo se comporta el equipo a la defensiva y ofensiva. Las transiciones, la idea de juego está muy clara, la forma de defender y de atacar, de presionar la salida. Eso no se le olvida al futbolista".