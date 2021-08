Vucetich señala al culpable para que Chivas no derrotará a Santos en el juego de la Fecha 4

Para el técnico de las Chivas de Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich, si no ganaron fue gracias a que el portero de Santos Laguna bajó la cortina y permitió que su arco quedara sin goles recibidos, por lo cual destacó la labor del joven Carlos Acevedo, quien tuvo una actuación más que sobresaliente en el duelo por la Jornada 4 dentro del Torneo Grita México Apertura 2021.

En conferencia de prensa, tras el duelo donde el Rebaño Sagrado y los Guerreros no se hicieron daño, el Rey midas fue claro al señalar al culpable de que no se hayan llevado los tres puntos del Estadio TSM, pues consideró que la actuación de Acevdo fue muy importante, con intervenciones espectaculares, sobretodo en un lance que le quitó un gol cantando a Ángel Zaldívar en la primera parte.

“Es algo que debemos trabajar (contundencia) constantemente, aunque el día de hoy el portero de ellos fue el factor más determinante, fue el mejor jugador de Santos, gracias a él no se fueron con la derrota, me preocuparía si no llegáramos, el equipo (Chivas) tiene argumentos para hacer daño a cualquier rival, Santos es un buen equipo. Jugamos mejor que el rival y eso nos da esa confianza para seguir trabajando y que los goles se van a dar conforme sigamos trabajando con esa intensidad para que tengamos esa presencia en el área contraria”, señaló Vucetich.

Lo que debe mejorar Chivas ante Léon

Luego de sumar cinco puntos de 12 posibles en cuatro partidos disputados, el Rebaño Sagrado llegará a la jornada doble con la única misión de volver a la senda del triunfo cuando el miércoles reciban en el Estadio Akron a León en un duelo por la Fecha 5 que se realizará a las 21:00 horas y por ello Vucetich confía en que la intensidad y el buen nivel de juego se mantendrá en busca de otra victoria.

“Yo creo que algo en que debemos enfocarnos es en mantener ese nivel de agresividad y de manejo de balón, de concentración y creo que es evidente que debemos tener ese ultimo toque para definir donde debemos capitalizar las oportunidades. En las llegadas mano a mano que hoy tuvimos, una en el primer tiempo con Antuna y la otra en una intervención de Angulo que detiene Acevedo. Entonces lo que debemos trabajar es la definición”, explicó el experimentando estratega.

