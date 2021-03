Vucetich pide a jugadores de Chivas que salgan a "morirse" en el terreno de juego

Luego del empate 2-2 por la Jornada 9 del Torneo Guard1anes 2021 ante Querétaro, el técnico de las Chivas de Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich, considera que los jugadores están quedando a deber no sólo en el funcionamiento y los resultados, pues ahora también reveló que hay un problema de actitud que buscará mejorar en los partidos que le restan a la campaña.

El estratega del Rebaño Sagrado admitió que no encuentra las respuesta de lo que está pasando con las Chivas, pues llegaron a Querétaro después de vencer a los Pumas de la UNAM con un buen trabajo colectivo, pero esta noche en La Corregidora dejaron mucho que desear.

“Es algo que hemos padecido mucho en el juego aéreo, pero es algo que debemos buscar medidas de solución, buscar unas variantes que nos permitan tener más posesión de pelota, opciones que nos den esa posibilidad de mejorar sobretodo la actitud, es algo que no es negociable, debemos ser un equipo que salga a morirse dentro del terreno de juego. Jugamos unos partidos muy buenos, de repente bajamos en los próximos encuentros, no sé a que se pueda deber, pero esto nos permite estar en esa vía. Estamos un punto abajo de lo que teníamos el torneo pasado, así que eso nos da una tentativa buena de seguir aspirando a seguir sumando puntos”, comentó Vucetich en conferencia del prensa al termino del partido en Querétaro.

El Rey Midas reconoció que Chivas fue muy cambiante con respecto al encuentro del domingo pasado contra los felinos, pues vio a su equipo muy por debajo del nivel que pueden ofrecer: “Considero que el partido no fue lo que hubiéramos querido realizar, estuvimos muy por debajo de nuestro nivel, es algo que sé que tenemos que encontrar alternativas de solución, sé que el equipo nunca deja de pelear como el día de hoy lo hizo, eso es algo bueno y rescatable, pero no estamos definitivamente contentos con el accionar”.

“Realmente no estamos conformes, dejamos cosas de hacer, trataremos de buscar, una conclusión adecuada y tomar las acciones convenientes, sé que a veces tenemos momentos buenos y malos, el empate es justo para los dos porque no hicimos muchas cosas para poder salir con la victoria, con el esfuerzo nos bastó porque luchamos hasta el fin, ellos se encontraron un rebote en el primer tiempo, pero en el general los dos equipos dejamos mucho por hacer”, abundó Vucetich.

A pesar de las complicaciones que observa en Chivas, Vucetich indicó que como equipo intentará trabajar para que todos salga adelante: “Estamos teniendo confusiones, yo creo que en ese sentido el plantel cuando juega bien ganamos todos y cuando juega mal perdemos todos, de eso no me queda la menor duda. Aquí todos somos culpables o todos somos ganadores. Mier no se ha recuperado por tal motivo no jugó. Hay partidos que son extraordinarios y hay otros que son malos, tenemos que encontrar una regularidad y ser un equipo convincente, para nosotros principalmente, hoy o fue un partido bueno”.

