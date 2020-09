Vucetich analiza su primer Clásico Nacional con Chivas y afirma que jugar sin público afecta más al Guadalajara

Víctor Manuel Vucetich, director técnico de las Chivas de Guadalajara, compareció la tarde de este martes a la video conferencia de prensa previo al Clásico Nacional del sábado frente al América en el Estadio Azteca y aseguró que el hecho que sea la primera edición en la historia de esta rivalidad que se disputará a puertas cerradas le afecta mucho más a su equipo en la motivación, un duelo correspondiente a la undécima jornada del Torneo de Apertura o más conocido como Guard1anes 2020 de la Liga MX.

El entrenador del Club Deportivo Guadalajara consideró de inicio "que dentro del futbol, este clásico tiene una envergadura más ámplia. Son los dos equipos con mayor afición, esto lo hace sumamente interesante, apasionante, eso es algo que la gente lo vive, lo disfruta, lo sufre. Me han tocado otro tipo de compromisos (clásicos) como el de la región de Monterrey y se vive también con una pasión desbordante, creo tienen una similitud en esa pasión, pero hoy la diferencia existe nada más en el gran cantidad de aficionados que tiene Chivas y esto lo hace ver con un mayor compromiso y mayor responsabilidad".

El "Rey Midas", como es conocido en el futbol mexicano Víctor Manuel Vucetich, refirió que más allá de la relevancia del encuentro, "para mi todas las victorias son sumamente importantes, porque me permiten ir sumando para un objetivo primario que es la calificación y posteriormente al título. Es evidente que el encuentro que vamos a vivir y disfrutar contra el América también tiene una connotación más importante y buscaremos obtener una victoria y seguir sumando logros, en este caso en relación con mi compañero de profesión (Miguel Herrera)".

Vucetich, en cuanto a su alineación ideal en Chivas, señaló que "estamos en esa búsqueda, tenemos un equipo más sólido en estos instantes. Estamos convencidos y conociendo ampliamente a los integrantes y venimos de preparar tres partidos en seis días, ni siquiera en una semana y eso no nos ha permitido trabajar como quisiéramos dentro de lo que buscamos y por ejemplo, las correcciones que deberíamos estar llevando. Esta ha sido una de las semanas en que hemos podido trabajar más ampliamente, aunque estamos fortaleciendo algunos aspectos, con algunos elementos que no han tenido mucha participación por coronavirus, por lesiones, suspensiones, eso va impidiendo que vayamos teniendo esa conexión, pero tenemos un cuadro base y sobre ese estamos trabajando".

El técnico de Chivas, al ser consultado si a su trayectoría le faltaba un Clásico Nacional, reaccionó que "sin duda alguna, los 803 juegos que apenas llevo me permite tener esta participación con el equipo de Chivas y enfrentar un clásico contra América, es algo muy gratificante y que me llena de satisfacción en esa parte profesional que he tenido a través de estos años". Agregó que "sin lugar a equivocarme, creo que son dos equipos que han seguido la tradición en parte de lo que es el fútbol mexicano, uno que ha sido el poderío como el América durante muchas épocas, contratando gente de mucha importancia a nivel internacional y Chivas es un símbolo nacional, es la representación, el sentido de pertenencia de nuestro país, porque trabaja con puros mexicanos, es donde se elabora en la institución el producto del futbol mexicano en su totalidad para que sean puro mexicano los que participen. Eso lo hace sumamente interesante, ese sentido de pertenencia que tiene la gente con Chivas y por supuesto, también con el América, es fundamental para que esto se siga enalteciendo. No sé si existan dos equipos en el mundo que tengan la capacidad de jugar con puros jugadores nacionales, sin utilizar a ningún extranjero".

Víctor Manuel Vucetich reconoció que actualmente "la diferencia son cinco puntos. Las circunstancias son distintas, aquí hubo cambio de técnico y eso cambia un poco el panorama en los tiempos, ha habido mucha competencia doble en este periodo que entramos nosotros. Son factores que intervienen, que esa irregularidad, en ciertos momentos, no se hayan podido obtener esos puntos, pero creo que de la etapa en que estoy, que es lo que a mi me correspondería, nos ha ido bien, no he sacado el puntaje desde que llegamos contra Juárez y después contra San Luis, creo que desde allí hemos rescatado varios puntos, hemos ido mejorando, creciendo, corrigiendo aunque no hemos podido trabajar mucho. Sin embargo, creo que ha habido un desempeño mejor del plantel y eso es lo que me da la tranquilidad, en estos momentos, el equipo ha mejorado, ha crecido y la expectativa es más a gusto".

El timonel del Guadalajara, en cuanto a este inédito Clásico Nacional a puerta cerrada, afimó que "en ese sentido, Chivas es el más afectado, porque Chivas es un equipo que tiene siempre muchos seguidores en la Ciudad de México, por supuesto y en toda la república. Chivas es un equipo que no nada más tiene este Clásico, tiene más clásicos también, porque Chivas cada vez que llega y me ha tocado jugar en contra con los equipos en los que he estado y siempre existe ese deseo de ganarle a Chivas. Hoy, que estoy de este lado, me doy perfectamente cuenta de esa importancia y ese valor que tiene no estar jugando un partido común, sino que tiene que jugar cada partido como si fueran clásicos".