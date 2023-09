El exentrenador de las Chivas de Guadalajara, José Manuel de la Torre, lleva ya un prolongado período sin ocupar ningún banquillo. Tras su paso por Chivas, tuvo etapas también en Santos Laguna y Toluca, donde no convenció.

Pese a la inactividad, Chepo todavía no descarta que aparezcan nuevas oportunidades para dirigir. Cabe destacar que De La Torre también dirigió a la Selección Mexicana, cargo que ocupó antes de llegar al Rebaño Sagrado.

En diálogo con Diario AS, De La Torre analizó por qué le ha costado mantenerse activo: “No ha sido fácil, me han tocado proyectos difíciles, algunos en procesos complicados, tratando de evadir el descenso, como en Guadalajara y Santos, proyectos que se estructuraron bien, se salvaron los equipos y al final no me tocó culminar y me tocó un relevo, pero fueron campeones. En Chivas pasó así y después en Santos lo mismo. Se estructuró un trabajo y al salir, los técnicos que llegaron fueron campeones”, recordó.

Yayo de la Torre tuvo un último paso por Toluca (Imago7)

En este tiempo, Yayo De La Torre asegura haber recibido ofertas, incluso por parte de algunos grandes: “Si, no nada más de aquí, sino del extranjero, han existido ofertas, pero no se han cristalizado, pero seguimos actualizándonos y lo que más que necesitas es un cartel para competir. En esos si he platicado con algunos, pero se han decidido por otros, si hemos estado cerca”, reflexionó el entrenador.

Las dos etapas de Yayo de la Torre en Chivas

El experimentado entrenador tuvo dos ciclos en Verde Valle. El primero, en 2006, cuando dirigió un total de 74 partidos: 33 victorias, 19 empates y 22 derrotas. Más tarde, regresó en 2014 pero duró menos: 47 encuentros, 20 triunfos, 12 empates y 15 derrotas.