Finalmente, Veljko Paunovic rompió el silencio en sus redes sociales para despedirse de Chivas. Por otro lado, luego de su emotiva carta, el Pollo Briseño fue el único que le dedicó una palabras de todo el plantel de jugadores al ahora exentrenador Rojiblanco. ¿Y el resto?

En sus redes sociales, el serbioespañol se despidió del Guadalajara con emotivas palabras con las que agradeció a directiva, afición y jugadores. “No es fácil gestionar el momento de una despedida, y por lo tanto me es muy difícil hacerlo. En el mundo ideal me hubiera gustado poder darles un abrazo a cada uno de los 40 millones de ChivaHermanos y agradecerles personalmente, y por eso les dedico esta carta”, comenzó.

Y agregó: “A los jugadores también, mis auténticos guerreros por haber creído en la idea de juego, y por haberse aplicado al máximo para alcanzar nuestra mejor versión, que creo que los conseguimos varias veces en este tiempo juntos”.

Por otro lado, a lo largo de las últimas horas solo el Pollo Briseño le dejó un mensaje a Veljko Paunovic. Fue el único referente de Chivas quien usó sus redes sociales para despedirse del entrenador europeo, posteo que recibió el me gusta del Cone Brizuela y el Oso González, quienes no le dedicaron ninguna palabra en sus vías de comunicación.

Pollo Briseño despidió a Veljko Paunovic de Chivas.

“Esta foto lo dice todo. Gracias por regresarnos esa alegría para jugar al futbol, por hacernos creer que podemos lograr los que sea. Por ilusionar a 40 millones de Chivahermanos. Nos quedamos tan cerca, pero el aprendizaje este año fue grandísimo. Gracias por todo, sé que en un futuro nos volveremos a ver. ¡¡Abrazo grande Mister!!”, expresó en Instagram.

Fernando Gago se mostró con los colores de Chivas

Por otro lado, esta mañana la pareja de Fernando Gago, Verónica Laffitte, filtró la primera foto con los colores de Chivas. “A brillar mi amor”, publicó su novia en una historia de Instagram, la cual luego borró. Cabe destacar que ayer por la tarde el argentino llegó a Guadalajara, pero la directiva decidió esconderlo.

¿Cuándo comienza la pretemporada de Chivas?

En las próximas horas los jugadores deben reportar en Verde Valle para comenzar con la pretemporada para el Clausura 2024 el próximo 21 de diciembre. Por otro lado, tras los exámenes físicos y médicos se irán fuera de México para continuar con la preparación.