Las Chivas de Guadalajara aguardan que pase el receso por Fecha FIFA para poder iniciar su participación en la Liguilla del Apertura 2023. Después de un semestre con altibajos y problemas fuera del campo, el Rebaño finalmente logró terminar en quinto lugar para asegurar su boleto en la Fiesta Grande sin necesidad de disputar el Play-In. Su rival en los Cuartos de Final serán los Pumas de la UNAM, quienes recientemente vencieron al elenco rojiblanco por 1-0, en la última jornada de la fase regular.

Al margen de que todavía queda certamen por jugar, la directiva de Chivas ya comienza a planificar lo que será el Clausura 2024, para el cual se esperan algunos cambios en la plantilla debido a altas y bajas. Asimismo, Veljko Paunovic ha podido sacar conclusiones en este semestre respecto a la jerarquía de sus jugadores. Una de las certezas parece estar en que Alan Mozo se ha consolidado desde el lateral derecho como uno de los jugadores más importantes del rebaño Sagrado.

Sin embargo, otra conclusión parece no ser positiva, ya que Alan Mozo no ha tenido un recambio que esté a su altura. El experimentado Jesús Sánchez lleva mucho tiempo estando relegado, a tal punto de que muchos se esperaban que hace un año abandonara la institución, aunque finalmente renovó por una temporada más. Pese a esto, cuando le tocó jugar, el Chapo estuvo muy por debajo del nivel de Mozo, puesto que su forma física y futbolista ya no es la de antes, más allá de la importancia que pueda tener su experiencia fuera de la cancha.

Miguel Gómez, el reemplazo ideal para Jesús Sánchez

Con el contrato del Chapo próximo a finalizar, Chivas deberá buscar alternativas para el lateral derecho, donde sólo contaría con Alan Mozo. Pues bien, en este caso no parece ser necesario que el Rebaño salga al mercado, puesto que ya tiene un titular y lo que necesita es un recambio. Allí, quien levanta la mano para dar el salto al primer equipo es Miguel Gómez, quien ha destacado tanto en el Tapatío como con el equipo Sub-23.

Miguel Gómez ha jugado en buen nivel con el Sub-23 y el Tapatío (Imago7)

El canterano de 21 años ha mostrado un buen nivel con el Tapatío, donde el semestre pasado ganó dos títulos siendo parte importante en la alineación inicial. En esta oportunidad, Miguel Gómez también jugó con frecuencia en la Liga de Expansión, aunque la competitividad del equipo no fue la misma. Tras quedar afuera de la Liguilla, Gómez bajó a aportar su granito de arena con el Sub-23. ¡Y vaya si lo hizo!

Participación de Miguel Gómez en los tres goles de Chivas Sub-23 al Santos Laguna

Este sábado en Verde Valle, las Chivas Sub-23 recibieron la visita de Santos Laguna en el choque correspondiente a la vuelta de los cuartos de final. El Rebaño ya tenía ventaja en el global tras vencer por 4-2 en la Ida, pero a pesar de esto no se relajó y le propinó un 3-1 a los Guerreros, con goles de Armando González, Juan Zavala y Sebastián Martínez. Miguel Gómez fue crucial desde su posición como lateral derecho, aportando dos asistencias y también participando en el gol restante.

Cuando se jugaban apenas cinco minutos de partido, Chivas atacó por el balón derecho y Gómez vio el espacio para habilitar a Armando González, quien desvió la trayectoria y abrió el marcador. Más tarde, en el segundo gol rojiblanco, Gómez volvió a iniciar la jugada con un centro al segundo palo que luego terminó en pase atrás de Dylan Guajardo para Juan Zavala, quien la colgó de un ángulo. Por último, ya en la segunda mitad, Miguel Gómez volvió a subir por su banda y envió un centro preciso a la cabeza del “Chevy” Martínez, que selló el 3-1. Todo indica que Alan Mozo ya tendría un competidor en el primer equipo de cara al próximo semestre.