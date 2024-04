Si hubo una contratación exitosa durante la era de Ricardo Peláez como director deportivo de las Chivas de Guadalajara fue la de Roberto Alvarado proveniente de Cruz Azul y la salida de Uriel Antuna, sin embargo, en recientes declaraciones el Piojo reveló que nunca estuvo muy convencido de dejar la Ciudad de México.

Pero la realidad es que el futbolista oriundo de Salamanca en el estado de Guanajuato, cayó con el pie derecho desde el primer día y esto se ha hecho evidente tanto dentro como fuera de la cancha, ya que se ha convertido en una pieza clave para cada entrenador que ha estado en el banquillo del Rebaño Sagrado.

No obstante, Roberto Alvarado fue sincero a la hora de reconocer que cuando supo del interés de Chivas no le ilusionó tanto porque se sentía muy cómodo viviendo en la capital del país jugando para La Máquina, donde pudo ser campeón en el 2021.

Reconoce el Piojo Alvarado que llegó a Chivas por dinero

“Al principio la verdad no quería (ir a Chivas) ya tenía cuatro años en la Ciudad de México, me había ido bien. Hablaron conmigo y me dijeron: ‘Te va a ir mejor allá, económicamente, un cambio te hace bien’. Ahí hablé con mi representante y pedí acelerar esto para ir a Chivas. Después hablé con mi esposa y decidí que un cambio me venía bien y llegué a Chivas”, fue parte de lo que comentó en el podcast All Glory Gaming que conduce Miguel Ponce, exjugador de Guadalajara.

Alvarado ha sido pieza clave desde que llegó a Chivas. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

Por otro lado, Alvarado que sigue confiado en que tarde o temprano saldrá alguna oferta para jugar en Europa, pues también fue sincero a la hora de indicar que hasta el momento nunca ha habido alguna propuesta formal por sus servicios.

“Es mi sueño ir a Europa, que no me la cuenten, quiero vivir esa experiencia. Sí me han dicho de propuestas en Europa, pero no sé si es cien por ciento real. Te puedo decir que vino tal equipo, pero no sé si es real. Sé que en algún momento se puede dar”, abundó el Piojo Alvarado, quien llegó al Rebaño en diciembre del 2021.