El juvenil de los rojiblancos no ha logrado recuperar su lugar dentro de la plantilla en los recientes partidos.

Fernando Gago no piensa perdonar a Mateo Chávez por su indisciplina en Chivas

El Club Guadalajara tiene en puerta uno de los partidos más complicados de la campaña regular como es la visita a Pachuca este sábado 13 de abril dentro de la Jornada 15 por el Torneo Clausura 2024 que se realizará en el Estadio Hidalgo y donde todo apunta a que nuevamente no estará Mateo Chavez.

El defensor del Rebaño Sagrado sigue son ser considerado por el entrenador Fernando Gago por un pequeño detalle que no pasó por alto el estratega, y es que hace unas semanas en una charla técnica, el hijo del Tilón Chávez llegó tarde y esto fue suificiente motivo para que el argentino sentara un precedente.

Ya que el tema de la disciplina no es negociable con el timonel de Chivas y se lo hizo saber a todos los jugadores cuando llegó a la plantilla en diciembre pasado, por lo cual Mateo no ha jugado en los recientes duelos y ni siquiera ha sido convocado, por lo que es un hecho que la postura de Gago va en serio.

Gago no piensa perdonar la indisciplina de Mateo Chávez

Al respecto, todo indica que el lateral izquierdo de Guadalajara seguirá fuera de actividad al menos para este duelo contra los Tuzos que es de vital importancia para pensar en la clasificación directa a la Liguilla, pues la diferencia de puntos entre ambos clubes es de apenas tres unidades.

Gago toma muy en cuenta en tema disciplinario. Foto: Imago7/Rafael Vadillo

Con lo cual queda claro que todo jugador está advertido de lo que puede suceder cuando no siga al pie de la letra las indicaciones de Gago, quien tiene una postura muy marcada acerca del peso de los jugadores y también de la manera de conducirse fuera de la cancha.

“En el futbol tapatío es el claro ejemplo de lo que no se debe hacer. Resulta que hay dos angelitos que están borradísimos por el momento tanto en las Chivas como en el Atlas. El susodicho en las Chivas es Mateo Chávez, el famoso “Tiloncito” llegó tarde a una charla técnica y no solo se hizo acreedor a su respectiva multa, sino que con Fernando Gago la disciplina es primordial y cómo dicen en mi pueblo: quien avisa, no traiciona. Al jugador le salió caro esa impuntualidad y de ser titular, ya ni a la banca lo lleva”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.