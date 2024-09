Adolfo Bautista fue uno de los jugadores de las Chivas de Guadalajara que se subió a la lista definida para la Copa del Mundo del 2010 que se jugó en Sudáfrica, pero antes de que esto se confirmara el atacante intentó ser sobornado por un representante que le pidió una cantidad millonaria para ser uno de los elegidos por Javier Aguirre.

El Bofo Bautista vivía un buen momento como futbolista justo en ese año donde jugaron la Final de la Copa Libertadores ante el Inter de Porto Alegre que finalmente perdió el Rebaño Sagrado, por tal motivo, había muchas posibilidades de que lo llamaran para disputar el Mundial, pero no había nada seguro.

El futbolista campeón con las Chivas en el 2006 bajo el mando de José Manuel de la Torre, confesó que un promotor de nombre Juan Sámano le pidió tres millones de pesos para que pudiera ser considerado para Sudáfrica, lo cual denunció en ese mismo momento, pero aseguró que nadie le hizo mucho caso.

”Lo manifesté desde ese momento, para ir al Mundial de 2010, estando en Alemania, este representante me pidió 3 millones de pesos para estar en Selección, no acepté y me dijo que tenía mucho poder y conocía muchos directivos en la Selección. No accedí”.

Bofo tiene un pasado muy importante en Chivas. (Foto: Mario Castillo/JAM MEDIA)

“Dije que si iba era por mi capacidad. Viví días de incertidumbre hasta el último recorte. Después del Mundial, él buscó una estrategia para que se desvirtuara mi carrera. Creo que estaba Néstor (De la Torre) de directivo, pero sí lo hablé en su momento y nadie le dio importancia”, indicó el Bofo Bautista en una entrevista otorgada en 2019 a ESPN.

