Las Chivas de Guadalajara sostendrán un partido crucial este sábado frente a Toluca dentro de la Jornada 7 por el Torneo Clausura 2025 el sábado en la cancha del Estadio Nemesio Diez y por ello no pasa desapercibido el nombre de Alexis Vega, quien en cada oportunidad sigue recordando su paso por el equipo rojiblanco donde nunca pudo cumplir con las expectativas.

Alexis Vega habló previo al partido frente al Rebaño Sagrado, donde la directiva, comandada por Ricardo Peláez lo convirtió en el futbolista mejor pagado en la historia de la institución unos meses antes de irse al Mundial de Qatar 2022 y al regreso su rendimiento claramente vino a menos hasta que en 2024 Fernando Hierro decidió venderlo a los Diablos Rojos.

Amaury Vergara no lo dejó ir a Europa

En una charla con TV Azteca, Vega también recordó el día que Amauyr Vergara no quiso que se fuera al Espanyol de Barcelona, cuando aparentemente, ya tenía todo arreglado, pese a que unos días antes se había lesionado en un partido ante San Luis por el Clausura 2023, justo cuando empezaron sus problemas físicos.

“La última palabra la tenía el dueño (Amaury Vergara), entonces por ahí yo estaba todavía con la posibilidad de que me iban a llevar a Barcelona, me iban a operar allá y al final el dueño no quiso. Ya estaba todo planeado para yo llegar a Barcelona. Todavía cuando me lesiono me marcaron al día siguiente que me querían llevar a Barcelona, que allá me iban a operar, que iban a pagar la clausula de rescisión con Chivas”.

“Yo ya tenía un arreglo con el Español de Barcelona. Yo jugué el viernes contra San Luis y yo el miércoles siguiente tenía que estar en Barcelona haciendo exámenes médicos. Y quizá por algo también pasan las cosas, yo sabía que no estaba bien de mi rodilla, mi mujer me dijo también ‘por algo pasaron las cosas, si hubieras llegado a Barcelona y te hubieran hecho estudios y te hubieran dicho ¿sabes qué? No’”, fue parte de lo que comentó Vega al citado medio.

Chivas vs. Toluca: Dónde ver EN VIVO

Será este sábado 15 de febrero cuando Guadalajara se meta al Infierno de Toluca en punto de las 21:06 horas, tiempo del centro de México. El duelo se podrá ver por TV abierta en el Canal 5 de Televisa, así como en VIX+, TUDN y te recordamos que en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.