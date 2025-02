Alexis Vega fue un jugador que dejó huella en Chivas, aunque no de la manera que tanto directiva, afición y el propio futbolista hubieran deseado, en donde la polémica fue una constante; sin embargo, el ahora jugador del Toluca decidió contar su versión de muchos hechos que vivió en su paso por el Rebaño.

Gru llegó como refuerzo para el Guadalajara de cara al Clausura 2019 por petición de José Saturnino Cardozo, en donde poco a poco comenzó a ganarse la confianza y el cariño de la afición por el talento que posee, además de exhibiciones memorables como el hat-trick al Atlas.

Sin embargo, en entrevista con TV Azteca, Vega recordó desde cómo se suscitó su histórica renovación que lo convirtió en el jugador mejor pagado de la historia del chiverío, su lesión, cómo se frustró su sueño de irse a Europa y hasta la negociación que intentó realizar con Fernando Hierro para poder permanecer en el Guadalajara.

¿Cómo se suscitó su histórica renovación con Ricardo Peláez en Chivas?

“Yo lo veo así, mi paso por Chivas fue bueno y malo. Malo, porque no conseguí poder quedar campeón con el equipo y bueno, porque durante mucho tiempo tuve esa personalidad para destacar en momentos complicados que el equipo estaba pasando. Después se viene lo de la renovación. Fue un momento muy bonito, porque la directiva que estaba y el dueño, me hacían saber que era el mejor jugador de la Liga y en ese momento tomé la decisión de quedarme porque sentí ese cariño.

Su grave lesión de rodilla y la negativa de Fernando Hierro en renovarle

“Después del Mundial, se viene la lesión de la rodilla que me costó muchísimo para regresar. Me recuperé y me costó un poco regresar a mi nivel. Después del Mundial, un año no tuve mi mejor momento. Después pasa el tema de la supuesta indisciplina aquí en Toluca, en la cual muchas cosas que dijeron no fueron ciertas. En ningún momento salí a hablar porque los que estábamos ahí, sabíamos lo que había pasado. Fue la gota que derramó el vaso.

“Me quedaban seis meses de contrato y no sabían si querían renovarme o querían que yo saliera. Hablé con Fernando Hierro, le dije que me quería quedar en el club. Cuando estaba en mi mejor momento, exigí un contrato bueno porque sé que lo merecía, ahora que no estaba viviendo el mejor, estaba dispuesto a bajarme una parte del sueldo, considerable para ambas partes. Ahí obtuve un ‘no, queremos que salgas y que venga otro jugador a cambio tuyo'”.

Espanyol de Barcelona iba a pagar su cláusula de rescisión en Chivas

“Estando en Chivas, el partido que me lesiono contra San Luis, me hubiera esperado porque ya tenía un arreglo con el Espanyol de Barcelona. Jugué el viernes contra San Luis y el miércoles tenía que estar en Barcelona haciendo exámenes médicos. Sé que no estaba bien de mi rodilla (…) Ya tenía un arreglo, durante tres meses estuve en videollamadas con la gente del Espanyol.

“Cuando me lesiono, me marcaron al día siguiente, que me querían llevar, que allá me iban a operar y que iban a pagar la cláusula de rescisión con Chivas. El entrenador me quería llevar, pero el dueño que era un chino, tenían que hablar con él porque ellos querían que llegara el miércoles a exámenes médicos y póngase a jugar. Tenía la posibilidad de que llevaran a Barcelona, me iban a operar allá, y al final el dueño no quiso“.