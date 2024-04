Chivas se prepara para volver a ver acción en la Liga MX cuando enfrente a Pachuca por la jornada 15 del Clausura 2024. En medio de esto, Alexis Vega es noticia debido a que habló del Rebaño Sagrado y marcó que en ningún momento le pesó vestir el jersey Rojiblanco.

El paso del atacante por el Guadalajara fue con más polémicas y bajo nivel que con alegrías para la afición. Las indisciplinas marcaron su andar por Verde Valle, por lo que el recuerdo de los fanáticos es poco grato.

Por otro lado, Alexis Vega mantuvo diálogos con Claro Sport en el que habló de su paso por Chivas. Al ser consultado por su paso por el Rebaño Sagrado decidió lanzar una dura respuesta a aquellos que afirmaron que le pesó vestir el jersey rojiblanco.

“Hay muchísimas cosas de las que se ha hablado de mí, de mi persona, de las cosas que pasan en el futbol. Sin duda alguna no terminaríamos de platicar aquí para poder aclarar muchísimas cosas, pero una cosa que sí me molesta muchísimo es que muchos medios, muchas personas, gente ignorante que no sabe nada de futbol, dice que me pasó la playera del Guadalajara, en ningún momento lo sentí así”, comenzó.

Y agregó: “Siempre di lo máximo en cada partido, en cada entrenamiento. Las personas que saben de futbol saben que no fue así y me que tranquilo porque durante mi estadía hice todo lo que tenía que hacer, dejé el alma por los colores. Desafortunadamente me tocó salir un poco mal, pero siempre con la mente en alto porque nunca guardé nada en cada partido”.

Alexis Vega habló de Chivas. (Foto: Imago7)

Por otra parte, Alexis Vega señaló que fue feliz en Guadalajara y que lo disfrutó al máximo. “Siempre lo dije. Toda mi estadía en Guadalajara fui el hombre más feliz. Antes de irme tuve la fortuna de hablar con Amaury Vergara, darle las gracias por haberme permitido defender sus colores, siempre les voy a tener un respeto muy grande. Yo y mi familia nos encariñamos muchísimo con Chivas y ahora me toca estar acá (Toluca), un club que conocemos bastante bien y con el que estoy muy agradecido porque me dio la oportunidad de cumplir mi sueño, de regresar y estoy muy feliz de estar de vuelta, disfrutando al máximo y eso se ve reflejado en la cancha”, cerró.

¿Qué sigue para Chivas en el Clausura 2024?

Luego de la victoria ante Puebla, Chivas verá acción el próximo sábado cuando enfrente a Pachuca en el Estadio Hidalgo a las 17:00 del Centro de México. El juego podrá verse por Fox Sports y Claro Sport.