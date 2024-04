Chivas se encuentra en plena preparación para enfrentar a Pachucapor la jornada 15 del Clausura 2024 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado viene de lograr una importante victoria contra Puebla luego de ganar por 3-2 en el Estadio Akron, por lo que se afianza en la zona de play-in.

En medio de esto, Chicharito Hernández vuelve a ser noticia luego de que haya sido captado de fiesta luego del encuentro contra la franja. A su vez, Alexis Vega lanza un dardo contra el Guadalajara, mientras que Altas tendría plan para que el conjunto rojiblanco no llegue a llenar el Estadio Jalisco.

Chicharito Hernández de fiesta en Guadalajara

El sábado Chicharito logró anotar su primer gol en el Estadio Akron ante Puebla luego de la gran asistencia de Roberto Alvarado. De todas maneras, el atacante del Rebaño Sagrado fue noticia debido a que fue captado de fiesta, pero de momento el club no emitió ningún tipo de comunicado al respecto.

Alexis Vega no le cierra la puerta a América

Alexis Vega no le cierra la puerta a América. (Foto: Imago7)

Luego de su polémica salida de Chivas, Alexis Vega habló de América y afirmó que no le cierra la puerta. “No le cierro las puertas a ningún equipo, ahora estoy muy feliz en Toluca y lo voy a disfrutar al máximo. Se dio la oportunidad de regresar a Toluca y visualicé el gran equipo que tenían, me visualicé jugando con ellos, yo tenía sed de revancha, de revertir la situación y estaba totalmente convencido de que en cualquier momento iban a mejorar las cosas”, comentó.

El dardo de Alexis Vega a Chivas

Por otro lado, Alexis Vega le dejó un mensaje a Canelo Angulo tras lanzarle un dardo a Chivas. “Sí, Canelo. Estamos arriba”, frase que no agradó mucho a los seguidores rojiblancos debido a que consideraron que es una indirecta para los tapatíos.

Altas buscará que Chivas no llene el Estadio Jalisco

En la última jornada Chivas enfrentará a Atlas por el Clásico Tapatío y aseguran que los Rojinegros buscarán que el Guadalajara no lleve tanto público. En redes sociales se supo que los Zorros realizaron el grito homofóbico para que reciban sanción.