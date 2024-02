Amaury Vergara se acordó de Veljko Paunovic: esto dijo sobre el ex entrenador de Chivas

Las Chivas de Guadalajara afrontan el Clausura 2024 con un cambio de estratega en el banquillo. Después de un año en el cargo, en el que llevó al equipo hasta una final, el serbio Veljko Paunovic le dejó su lugar a Fernando Gago, quien hace algunos días obtuvo su primer triunfo como timonel del Rebaño Sagrado.

En su momento, la salida de Paunovic tomó a muchos por sorpresa, pues el serbio todavía tenía crédito abierto, tanto para la afición como para la directiva. Con su profesionalismo, el antecesor de Gago logró conectar con la grada y sin duda alguna dejó un buen recuerdo, incluso en el propio Amaury Vergara.

El propietario del Rebaño Sagrado platicó con Fox Sports y tuvo palabras de elogio para el estratega serbio: “Hay ciclos que no quisieras que fueran tan rápido, pero es necesario. Con Pauno tuvimos un año deportivo positivo, mejoramos mucho los resultados que estábamos buscando, entrar directo a Liguilla, jugar una Final. Se formaron muchos jugadores jóvenes que hoy compiten por un lugar”, analizó Amaury Vergara.

Los números de Veljko Paunovic en Chivas

Aunque estuvo a minutos de conquistar el Clausura 2023, aquella quedará grabada como una espina para Veljko Paunovic y la afición rojiblanca. El serbio pudo lograr el título en su primer certamen al frente del equipo. No obstante, la continuidad del proyecto no entregó las mismas garantías y al siguiente torneo Chivas no pudo pasar de los cuartos de final.

Durante su gestión como entrenador del Rebaño, Veljko Paunovic dirigió a Chivas en un total de 42 partidos, en los que obtuvo un saldo de 21 triunfos, ocho empates y 13 derrotas. Para muchos, el serbio ha sido el mejor estratega del Rebaño Sagrado en los últimos años.

Amaury Vergara también habló de Fernando Gago

Fernando Gago logró su primer triunfo al frente del Rebaño (Imago7)

En contrapartida, Amaury Vergara también se refirió al nuevo timonel de Chivas, Fernando Gago: “La primera impresión es que es un entrenador que parece tener más experiencia de lo que su edad dice, tuvo una exposición al futbol de élite como jugador, aprendiendo de grandes entrenadores. Fernando (Gago) estuvo muy entusiasmado con el proyecto de Chivas, buscamos entrenadores que sepan a lo que vienen, qué significa estar en Chivas, que sepan por qué es diferente y único. Venir a una liga competitiva, con formato distinto a muchas”, remarcó el propietario del Rebaño.