El futbol se ha convertido en un deporte que atrae la atención de millones de personas, sin importar a qué se dediquen, por lo que los jugadores han aprovechado ese impacto mediático para conocer desde celebridades hasta miembros de grupos delictivos y Chivas no estaría exento de esa situación y eso motivaría a Veljko Paunovic a salir de México.

El entrenador serbio tiene pie y medio fuera del Guadalajara debido al repentino interés del Almería en hacerse de sus servicios para tratar de dejar atrás la problemática porcentual en España, dejando al Rebaño a la deriva.

Sin embargo, el comunicador Miguel Arizpe reveló en su columna en Mediotiempo que los jugadores tienen amistades con miembros de importantes grupos delictivos, por lo que Paunovic ya habría recibido una fuerte amenaza, por lo que prefirió marcharse cuanto antes del país.

“Mi Judas Chiva me contó que se va porque alguien lo ‘amenazó’, que le mandaron un mensajito, algo que él obviamente no dirá. Nunca lo admitirá (…) Hay jugadores que tienen amistades de ‘la maña’, y que como alguno de ellos es de los que no juegan, sus ‘amigos’ lo defienden a morir.

“Me dijo que el problema de los jugadores que se juntan con gente de un Cartel no va a terminar y eso tiene asustados a más de uno”, escribió el comunicador.

