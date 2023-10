Chivas está siendo sacudido severamente por diversas situaciones y lo peor de todo es que a unas horas de encarar el Clásico Tapatío contra Atlas, en donde lo que más preocupa a la directiva de Fernando Hierro es la sorpresiva salida de Veljko Paunovic del banquillo rojiblanco, por lo que la búsqueda de entrenador ha comenzado.

En el futbol mexicano hay muchos entrenadores que se encuentran buscando una oportunidad, por lo que uno de los más exitosos de los últimos años, que ya dirigió e incluso hizo campeón al Guadalajara es José Manuel de la Torre, quien levantó la mano para reemplazar al serbio cuando se concrete su salida al futbol de España.

“Se habla más extra cancha del Guadalajara, yo siempre he estado disponible, esto es así, no me estoy candidateando, pero es chamba”, declaró el Chepo al programa Xilakillers.

De la Torre dirigió en dos etapas al Rebaño, en donde en la primera los llevó al título del Apertura 2006 y en la segunda, los salvó del descenso en el 2015 en aquel partido dramático contra el Puebla que se resolvió con doblete del Cubo Torres.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas del Apertura 2023?

El compromiso entre el Guadalajara y los Zorros que dividen a Jalisco se disputará el próximo sábado 7 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que arrancará en punto de las 19:05 horas tiempo del centro de México.