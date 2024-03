La falta de buenos resultados en la Selección Mexicana no es un tema que se haya generado tras la Copa del Mundo de Qatar donde ni siquiera clasificaron a los Octavos de Final, ya que a consideración del mundialista Andrés Guardado, los problemas vienen de fondo y uno de ellos es la falta de jugadores interesados en dejar a clubes como las Chivas de Guadalajara para probar fortuna en Europa.

El volante del León no ocultó su punto de vista y las razones que han llevado al Tricolor a dejar mucho que desear desde hace varios años, lo cual se puso en evidencia cuando se quedaron eliminados en la fase de grupos del pasado Mundial bajo las órdenes de Gerardo Martino

Al respecto, el Principito repartió responsabilidades y sin dejar de lado el mal que le han hecho los directivos al futbol mexicano, también reveló que muchos jugadores han perdido la ambición de probar nuevos horizontes para superarse a sí mismos, por lo que deciden quedarse en Chivas en lugar de ir a Osasuna, lo cual puso como ejemplo.

Guardo se lanza contra jugadores que prefieren quedarse en Chivas

“Mucho se habla de por qué no se van más futbolistas jóvenes a Europa. Hay culpa del directivo, del medio, pero también del futbolista porque te envicias, te quedas en la cómoda. Por ejemplo, juegas en Chivas y viene el Osasuna, pero ves que juega de mitad de tabla para abajo en España, te ofrece menos dinero y te quedas aquí”.

Guardado habló de lo que sucede con la Selección Mexicana. Foto: Fox Sports

“El medio también manda ese mensaje porque dicen ‘es más estar en Chivas que ir al Osasuna’ y sí lo es como institución, pero pensando en competencia, el Osasuna entrena diario para competir cada fin de semana contra Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia, Betis, etcétera”, fue parte de lo que dijo Guardado en entrevista con Fox Sports.

Guardado ve a Estados Unidos por encima de México

En la misma charla, Guardado aseguró que las barras y las estrellas han dejado atrás al Tricolor a pesar de que hace algunos años estaban muy lejos del nivel de México: “El problema es que tenemos mucho tiempo con eso, pero con los Mundiales se maquillaba. Estados Unidos nos ha rebasado; es más, me atrevo a decir que nos ha utilizado para crecer y cuando nos rebase, no dudo que diga que México ya no le sirva y busque a Argentina, Brasil o en Europa para seguir creciendo”.