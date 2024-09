Antonio Briseño apareció, como buen capitán sin gafete, para defender de las criticas de la prensa al joven delantero Armando González. Esto, después de los fallos que tuvo en definición con las Chivas de Guadalajara durante la caída 1-0 ante Cruz Azul en la Jornada 9 de la Liga MX. El Pollo reaccionó a la falta de gol que padecen los rojiblancos en este Torneo Apertura 2024.

La plantilla del Rebaño Sagrado trabaja hasta el viernes en las instalaciones de Verde Valle para su próximo encuentro. Briseño y González fueron titulares en la caída ante la Maquina en el Estadio Ciudad de los Deportes. Luego del traspié, el Pollo apareció ante los medios capitalinos como líder de los tapatíos y defendió con todo a la Hormiga.

El defensor estelar del Guadalajara, en un video publicado por el diario Ovaciones, salió en defensa de su juvenil delantero. Briseño refirió: “Tranquilo, es parte del juego. Es normal que le pase (que falle). Ha tenido unas oportunidades de gol que las ha metido y otras, que lleva toda la semana (trabajando) que a lo mejor no pudo concretar“.

El Pollo Briseño reconoció que “es normal. Es un jugador joven y le va a pasar, le ha pasado a cualquiera“. Acotó el central de las Chivas que la Hormiga: “va a ir aprendiendo de esto. Poco a poco va a poder estar más certero. Pero es parte del futbol y su aprendizaje. Es evidente que nosotros necesitamos el gol y creo que va a llegar pronto para él“. Un deseo que comparten todos los chivahermanos que tienen sus esperanzas cifradas en el Otaku.

Armando González tuvo el gol para Chivas ante Cruz Azul (IMAGO7)

La reacción de Antonio Briseño a la falta de gol en Chivas

El central de Chivas reaccionó a la falta de gol que padece el Guadalajara en este Apertura 2024. El Pollo Briseño advirtió que “a veces pasa que no tienes ese, no quiero decir fortuna, pero ese último toque y a ver, pegó en el poste la de Hormiga. O sea, no me puede decir que rebota y le quedó ahí. Es cosa de detalles, que uno al final de cuentas tiene que no se concretó. Pero, si lo hubiera metido ese y la otra de la Hormiga, no hubieras dicho esto”. Añadió que “creo que son detalles que se pueden mejorar y a mi no me importa si es con equipos grandes, chicos. Aquí todos para nosotros son iguales y pues, ni modo”.

¿Cuándo juega Chivas vs Rayados en la Jornada 10?

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será: el sábado, 28 de septiembre. Los rojiblancos se enfrentan ese día con Monterrey en la cancha del Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara. Un duelo en el marco de la Jornada 10 del calendario de la ronda regular del Torneo Apertura 2024. Partido que tiene pactado su inicio a las 21:05 horas, tiempo del centro de México. Esto, de acuerdo a la información suministrada por el sitio oficial de la Liga MX.

Guadalajara vs. Monterrey