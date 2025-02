Armando González debutó la campaña anterior con las Chivas de Guadalajara y su carrera iba por buen camino hasta que sufrió una lesión que lo marginó algunos duelos y ahí se cortó su buena racha de tres goles, por ello en este 2025 espera ganarse la confianza del cuerpo técnico para ser una solución a la ofensiva.

En el partido contra Cibao, por el juego de Vuelta de la Primera Ronda de la Cocachampions 2025 que se llevó a cabo en el Estadio Akron, Hormiga González se encargó de marcar el tercer gol del Rebaño Sagrado y esto motivó que realizará un peculiar festejo con Javier Hernández, a quien fue a buscar a la banca.

“Es algo que yo le había comentado hace mucho. Me acuerdo que él hacía ese festejo en el Galaxy y le dije ‘oye yo hacía ese festejo cuando estaba en la Sub-17’ y me dijo ‘pues un día hay que hacerlo’. Y cuando entré de cambio me dijo, ‘lo hacemos, metes gol y vienes y lo festejamos aquí’”, fue parte de lo que explicó el joven goleador de los rojiblancos al periodista Jesús Bernal.

Es el primer gol de Hormiga en este año. FOTO: IMAGO

Chivas jugará contra América en Concachampions

Luego de imponerse a los dominicanos en casa, Guadalajara sostendrá una serie de tres partidos en fila frente al América. Primero será el 5 de febrero en el Estadio Akron en la Ida por los Octavos de Final de la Concachampions, donde hay muchas cuentas pendientes, debido a lo que pasó en el 2024 cuando fueron eliminados por los azulcremas.

Para el sábado 8 de marzo también jugarán en el Gigante de Zapopan, pero dentro de la Jornada 11 por el Torneo Clausura 2025 de la Liga MX, donde también se suman varios duelos sin que Chivas pudo vencer a las Águilas en un partido del campeonato nacional, pues fue en el 2017 la última vez que lo hicieron en la Perla Tapatía con un gol de Ángel Zaldívar.

Y el miércoles 12 de marzo se disputará el segundo capítulo de la eliminatoria de la Concachampions en el Estadio Ciudad de los Deportes para definir al equipo que avanzará a los Cuartos de Final. Lo que aún no se ha anunciado son los horarios, pero cabe aclarar que estos duelos del certamen de la Concacaf será transmitidos por la señal de Tubi TV y no irán por TV abierta ni restringida.