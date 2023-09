El Club Guadalajara no tiene otra opción que salir a ganar esta noche cuando reciban en el Estadio Akron a Pachuca en un partido correspondiente a la Jornada 9, buscando dejar atrás las tres derrotas de manera consecutiva que acumularon la semana pasada en el Clásico Nacional contra América que terminó con un humillante 4-0.

Para el Rebaño Sagrado no hay mañana y si quieren mantenerse en la lucha por los primeros lugares deben sacar los puntos ante los Tuzos en un duelo que será de mucha presión para el entrenador Veljko Paunović que se ha ganado cierta desconfianza por un sector de aficionados tras sus extrañas decisiones en los recientes encuentros.

Al inicio del torneo Chivas ganó tres juegos de manera consecutiva para colocarse en el superliderato, mismo que aún mantuvieron un par de jornadas más después de la Leagues Cup, sin embargo luego de la victoria contra Xolos de Tijuana en la Fecha 5 han venido a menos en la campaña y una derrota contra los hidalguenses los podría colocar en la posición número 10.

Así está Chivas en la tabla de posiciones del Apertura 2023

Guadalajara cuenta con 13 unidades producto de cuatro triunfos, un empate y tres derrotas, actualmente se colocan en la posición número 8 con los resultados que se dieron la noche del viernes en el arranque de la Jornada 9. Por lo cual es indispensable volver a la senda de la victoria cobijados por su afición.

Resultados de la fecha 9 al momento: Atlético de San Luis 3-2 Mazatlán, Juárez 1-2 Atlas, Puebla 0-2 Pumas. Para el sábado; León vs. Xolos, Tigres vs. Monterrey. El domingo: Toluca vs. América; Cruz Azul vs Querétaro y Santos Laguna vs. Necaxa.