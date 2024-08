"En Chivas nunca pasa nada, no tienen la exigencia del América", el dardo de un ex futbolista

Tal pareciera que pasan los fracasos en Chivas y el dueño de la institución, Amaury Vergara, ni siquiera se preocupa por la situación que atraviesa el equipo. Caer dos veces eliminado ante el odiado rival en el semestre anterior y ahora hacerlo, en fase de grupos de la Leagues Cup, pasan desapercibidos en un equipo que acumula siete años sin ganar un campeonato de la Liga MX.

Esa es la crítica de muchos chivahermanos que alzaron la voz en contra de algunos de los responsables como Fernando Gago, la nueva directiva y los propios futbolistas.

“Queda eliminado por segunda vez consecutiva el Guadalajara. No pasa de la fase de grupos y no pasa nada. Nunca pasa nada con Chivas”, aseguró el Ruso Zamogilny en TUDN.

“No hay repercusión de lo negativo. Porque son 11 mejores y pareciera que no se puede decir que los jugadores no están a la altura de la institución. No pasa eso con América y otros equipos”, añadió el ex futbolista naturalizado mexicano.

Y es que las derrotas en Guadalajara cada vez pasan más desapercibidas, incluso en sus redes sociales que ni siquiera han puntualizado, 24 horas después, que quedaron fuera de la Leagues Cup.

También se fue contra el Chicharito

El comentarista de Televisa también cuestionó lo que pasa alrededor de Chicharito, quien se ha quedado muy por debajo de las expectativas que generó en su vuelta al futbol mexicano.

“Lo poco que ha respondido Javier Hernández en este tiempo que ha tenido de recuperación de su lesión. Ya que este torneo no aparezca con productividad es muy preocupante”, señaló.

Guadalajara tendrá tres semanas para trabajar y enfocarse al 100% en el campeonato local, cuando regresen a la actividad el 25 de agosto cuando visiten a los Tigres en el Apertura 2024 de la Liga MX.